Spannende Kindergeburtstage in Dortmund – Die besten Tipps

Dortmund. Vor dem Geburtstag des Kindes muss der passenden Ort für die Party gefunden werden. Hier wird die Feier in Dortmund zu etwas Besonderem.

Zehn besondere Orte für den nächsten Kindergeburtstag in Dortmund

Mit dabei ist eine Trampolinhalle, ein besonderes Klettererlebnis und ein echtes Star-Erlebnis

Wie der Kindergeburtstag dort aussieht und was es kostet

Die meisten Eltern kennen das: Der Geburtstag des Kindes steht vor der Tür und die Planungen für die Party gehen wieder los. In Dortmund gibt es hierfür viele Orte, um den Kindergeburtstag zu feiern. Wir haben zehn Orte für den nächsten Kindergeburtstag rausgesucht.

Individuelle Party bei der TSC Eintracht Dortmund

Bei der TSC Eintracht Dortmund, dem größten Sportverein Dortmunds, steht die Individualisierung des Geburtstagsprogramms im Vordergrund. Hier kann aus einzelnen Party-Programmen das passende ausgewählt werden. Zu den Programmen gehören eine Kegelparty, Tanzen, Das große Hockey-ABC, Fußball, Kinderolympiade, Parkour, Ritterspiele, Sportspiele und Volleyball. Außer der Kegelparty sind alle anderen Programme nur an den Wochenenden verfügbar. Alle Sportprogramme sind für 90 Minuten und eine Mindestzahl von fünf Kindern konzipiert. Gewählt wird ein ein Programm und eine Essensauwahl für die Verpflegung.

Die Module starten mit der Kegelparty bei 20 Euro für TSC-Mitglieder und 25 Euro für Nicht-Mitglieder und gehen rauf bis zu 115 Euro bzw. 125 Euro für das Parkour-Programm. Die Essensoptionen kosten 10 Euro pro Person.

Naturerlebnis bei Querwaldein Dortmund

Ein wenig Natur muss in dieser Auswahl auch sein. Einen Kindergeburtstag in der freien Natur gibt es bei Querwaldein in Dortmund. Hier geht es für die Kindergruppe in den Wald auf eine Entdeckungstour. Mit verschiedenem Programm für Kinder ab drei Jahre werden im Wald Abenteuer erlebt und neue Dinge gelernt. Hierfür können die Kinder als Naturforschende, Räuberbande oder GPS-/Kompassspezialistinnen durch den Wald stapfen und den Wald erforschen.

In der Regel dauert das Programm zwei bis drei Stunden und bietet am zentralen Lagerplatz den Ort zum Verzehren von Speisen. Diese sollen bitte selbst mitgebracht werden. Die Preise beginnen bei 120 Euro für zehn Kinder bis fünf Jahre und gehen 185 Euro für 15 Kinder ab sechs Jahren.

Superfly Air Sports Dortmund: In der großen Trampolinhalle können die Kinder durch die Gegend hüpfen (Symbolbild). Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Hüpfen und springen bei Superfly Air Sports Dortmund

Auf einem klassischen Kindergeburtstag wird vor allem viel getobt. Das geht gerade in Indoorspielplätzen gut. Einer der besonderen Art ist Superfly Air Sports in Dortmund. Die Trampolinhalle bietet die perfekte Möglichkeit für Kinder durch die Gegend zu hüpfen und Hindernis-Parcours zu bewältigen. Auf einer Fläche von knapp 3000 Quadratmetern können Kinder auf verschiedenen Attraktionen wie Trampolinen, Parcours, Sprungtürmen und Basketballkörben den Geburtstag verbringen.

Die Skylounge sorgt mit Pizzen und Snacks für die nötige Verpflegung. Die Preise starten bei 15,90 Euro für 60 Minuten. Geöffnet hat die Trampolinhalle von Dienstag bis Donnerstag zwischen 10-20 Uhr und von Freitag bis Sonntag zwischen 10-20 Uhr.

Als Bergleute verkleidet entdecken die Kinder auf der Geburtstagsfeier die Zeche Zollern. Foto: dpa Picture-Alliance / D. Maehrmann / picture alliance / blickwinkel/D

In der Zeche Zollern das Bergwerk entdecken

Das Ruhrgebiet ist für seine Geschichte rund um den Bergbau bekannt. Auch Kinder können das Erlebnis einer solchen Zeche auf einem Geburtstag in der Zeche Zollern erleben. Zwar geht es für die Kinder natürlich nicht unter Tage, aber eingekleidet in Bergmannskleidung lernen sie die Welt der Bergleute kennen und lernen dabei was eine Zeche ausmacht. Die buchbaren Geburtstagsprogramme sind dabei nach Altersgruppen eingeteilt. Zum Geburtstagsprogramm gehören der Weg des Bergmanns, Zechenklänge oder auch Grubenwehrmänner.

Je nach Programm variiert der Preis von 40 bis 60 Euro. Außerdem gibt es eine Maximalanzahl an teilnehmenden Kindern. Die Touren dauern in der Regel rund zwei Stunden.

Tour am Flughafen-Dortmund

Auch der Flughafen in Dortmund bietet Programm für den nächsten Kindergeburtstag. Die „Alpha, Bravo, Charlie“-Tour am Flughafen für Kinder bis 12 Jahren lädt die Geburtstagsgruppe zur Entdeckungsreise über das Gelände ein. Gezeigt wird der Alltag am Flughafen mit allen Bereichen wie dem Arbeitsumfeld der Piloten, dem Check-in-Schalter und der Sicherheitskontrolle. Außerdem werden diverse Flughafen-Fahrzeuge gezeigt und vorgestellt, gipfelnd in einer Fahrt über die Start- und Landebahn.

Mindestens zehn und maximal 15 Kinder können teilnehmen. Pro Kind kostet die Führung über den Flughafen 16,90 Euro sowie 14,90 pro Begleitperson. Insgesamt zwei Stunden dauert die Tour.

In der Boulderwelt Dortmund toben sich die Kinder beim Klettern auf dem Geburtstag aus Foto: Thora Meißner / WP

Kletteraction in der Boulderwelt Dortmund

Besonders viel körperliche Bewegung gibt es dann aber wieder beim Klettern - genauer gesagt Bouldern. In der Boulderwelt Dortmund kann die Geburtstagsgruppe zusammen mit den Kletter-Trainern ihre Fähigkeiten an der Kletterwand unter Beweis stellen und die Wände hochkraxeln. Ab einem Alter von sechs Jahren können hier Geburtstage an jedem Wochenende individuelle gebucht werden. Auch für die Abkühlung zwischendurch ist gesorgt. Mit Eis und Getränken können die Kinder zwischen den Klettergängen auftanken.

Die Preise variieren je nach Größe der Gruppe. Ein kleiner Geburtstag mit bis zu sechs Kindern inklusive Geburtstagskind kostet 139 Euro. Für bis zu 12 Kinder liegt der Preis bei 239 Euro. Im Anschluss steht noch ein gedeckter Geburtstagstisch für bis zu 45 Minuten bereit.

Schneller Spaß für kleine Rennfahrerinnen und Rennfahrer auf der Kartbahn Highway Kart Racing in Dortmund-Barop. Foto: Tim Schulz / WAZ FotoPool

Kartbahn Highway Kart Racing in Dortmund-Barop

Besonders viel Tempo gibt es beim Kartfahren. Die schnelle Action in den kleinen Flitzern ist schon lange nichts mehr nur für Motorsport-Interessierte. Auch die Kartbahn Highway Kart Racing in Dortmund-Barop bietet Kindergeburtstage an. Für 35 Euro pro Kind können die kleinen Rennfahrerinnen und Rennfahrer schnelle Runden auf der Strecke drehen.

Für Kinder zwischen sechs und 15 Jahren gibt es dann ein achtminütiges Qualifying, einen fliegenden Start und 16 Minuten Rennspaß. Anschließend werden die besten drei mit Pokalen auf dem Podium geehrt. Buchbar ist der Kart-Geburtstag von Montags bis Donnerstag von 10-18 Uhr.

Kletterwald Wischlingen: Beim Kindergeburtstag klettern die Kinder von Baum zum Baum und meistern den Parcours. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Klettern in der Natur im Tree2Tree Kletterwald Wischlingen

Die letzte Kletterattraktion unserer Liste findet draußen statt. Im Hochseilgarten meistern die Kinder die Kletterparcours in einigen Metern Höhe und arbeiten sich so von Baum zu Baum. Der Tree2Tree Kletterwald Wischlingen bietet zwar kein gesondertes Geburtstagsprogramm, aber dafür eine Ermäßigung. Ab sieben Personen zahlt das Geburtstagskind keinen Eintritt. Ab zehn Personen gibt es sogar eine Gruppenermäßigung.

Zwischen fünf und zehn Jahren beginnen die Preise bei 16 Euro pro Person, ab ca. elf Jahren liegt der Preis bei 25 Euro und Erwachsene ab 18 Jahren zahlen 29 Euro. Geöffnet hat der Kletterwald jeden Tag, doch können sich die Öffnungszeiten aufgrund der veränderten Lichtverhältnis kurzfristig ändern.

Augmented Climbing: Kleine Minispiele werden an die Wand geworfen und sorgen für einen besonderen Dreh beim Klettern. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Minispiele bei Augmented Climbing Dortmund

Zwar hatten wir klassisches Klettern in dieser Liste schon, doch ist das Augmented Climbing noch mal etwas Besonderes. Augmented Climbing bietet eine Kletterwand, an der Spiele gespielt werden. Diese werden an die Kletterwand projiziert. Hierzu gehören Whack-a-bat, Astromania, Climball und weitere Minispiele. Dazu werden die Kletteraction gefilmt, das Material steht den Besucherinnen und Besuchern im Anschluss zur Verfügung.

Je nach Paket geht der Geburtstag dort zwei bis drei Stunden und kostet 80 Euro ab zwei Stunden für sechs Personen. Maximal 18 Kinder ab dem Grundschulalter können dort teilnehmen. Auch hier steht vor und nach dem Klettern ein Geburtstagstisch bereit.

Kindergeburtstag im Tonstudio bei Singpoint Dortmund

Wer einen Blick außerhalb der bekannten Indoorspielplätze und Freizeitparks wagt, findet Orte wie Singpoint Dortmund. Auch hier können Kindergeburtstage gebucht werden. Das Geburtstagskind oder eine ganze Gruppe nimmt in einem professionellen Tonstudio einen Song inklusive Bearbeitung auf. Bei einer Online-Buchung kommt dann noch eine Gratis-CD mit Fotosession für ein Cover dazu. So bleibt auch nach dem Geburtstag noch etwas Handfestes übrig.

Drei Pakete stehen bei Singpoint zur Auswahl. Die buchbaren Pakete im Studio gegen von 45 Minuten ab 59 Euro bis hin zu 120 Minuten für 129 Euro. Als weitere Extras können weitere Song-Playbacks, weitere Teilnehmer und Poster dazugekauft werden.

