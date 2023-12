Advent-Event So viele Fans! BVB-Weihnachtssingen bricht Weltrekord

Dortmund Das BVB-Weihnachtssingen im Dortmunder Stadion bricht alle Rekorde: So viele Menschen wie am Sonntag waren noch nie bei einem Adventssingen.

Das BVB-Weihnachtssingen im Signal-Iduna-Park gehört fest in den Dortmunder Jahresplan. Am Sonntag kamen 73.056 Borussia-Fans ins Stadion – und holten damit den Weltrekord als „größte Veranstaltung im Weihnachtssingen“. Noch nie seien so viele Menschen bei einer solchen Veranstaltung gewesen, bestätigt das Rekord-Institut für Deutschland (RID), ein Anbieter für Marketing-Rekorde. BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer nahm das Rekord-Zertifikat direkt entgegen. 2022 waren „nur“ rund 71.000 Fand da.

Bei „Dortmund singt Weihnachtslieder“ (so heißt das Event offiziell) war das Stadion komplett ausverkauft. Schon die Optik allein wäre einen Besuch wert gewesen, denn so sieht man das BVB-Stadion selten: gedimmtes Licht statt Flutlicht, geschmückte Bäume statt Eckfahnen, weihnachtliche Motive statt Gegnervereins-Embleme – das Stadion erstrahlte in festlichem Glanz.

„Dortmunds größter Chor“ stimmte sich am dritten Advent gemeinsam aufs Fest ein. Insgesamt 24 Lieder standen an – von Weihnachtsklassikern wie „O du fröhliche“ und „Jingle Bells“ bis zu Fußball-Hymnen wie „Leuchte auf, mein Stern Borussia“ und „You’ll never walk alone“. Das darf im Stadion schließlich nie fehlen. Auch Alexander Klaws und Jo Marie Dominiak waren wieder dabei. Dazu standen Daniella Holzmann (10) von „The Voice Kids“, die Brasspop-Band Querbeat, der Gospelchor Rejoice und die Band Filou auf der Stadionbühne.

Profis und BVB-Legenden singen mit

Ein paar Profis und Ex-Profis kamen auch vorbei, wie immer erst kurz vor Schluss. Edin Terzic, Emre Can, Nico Schlotterbeck und Sebastien Haller gaben sich die Ehre – dazu die BVB-Legenden Patrick Owomoyela, Kevin Großkreutz und Marcel Schmelzer Einige Fans dürften aber enttäuscht gewesen sein: 2022 waren deutlich mehr Profis beim Weihnachtssingen.

Aber beim Stadionsingen ging es wie immer nicht nur um den Spaß. Über 100.000 Euro sind am Sonntag als Spenden zusammen gekommen. Der BVB spendet das Geld an Dortmunder Organisationen wie die Wohnungslosen-Initiative Gast-Haus, die Straßenfußball-Initiative Nordstadtliga, das Lensing-Media-Hilfswerk und das BVB-Lernzentrum.

