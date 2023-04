So teuer wird der Tarifabschluss für die Stadt Dortmund

Dortmund. "Kein Drama!" Dortmunds Kämmerer Stüdemann rechnet vor, wie klein die Lohn-Mehrkosten durch den Tarifabschluss im Vergleich zum Haushalt sind.

Was bedeutet der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst für die Stadt Dortmund? 3000 Euro Inflationsausgleich soll es bis Ende 2023 geben – dazu steigen ab März 2024 die Löhne um 200 Euro plus 5,5 Prozent. Davon profitieren in Dortmund rund 6000 der 11.500 Stadt-Beschäftigten. Der Rest der Mitarbeitenden sind Beamte oder Angestellte, die nach anderen Tarifen entlohnt werden.

"Wir halten das für ein verantwortungsvolles und ausgewogenes Tarifergebnis", betonte Personaldezernent Christian Uhr im Mediengespräch nach der wöchentlichen Sitzung der Dortmunder Stadtspitze. "Alle sind erleichtert, dass es dieses Ergebnis gibt."

Tarifabschluss – so teuer wird es für Dortmund

Aber wie hoch sind die finanziellen Auswirkungen auf die Stadt Dortmund konkret? Personalchef Uhr rechnet vor:

2023: Der Haushalt wird um 3,1 Millionen Euro weniger belastet – schließlich war schon für dieses Jahr mit 5,5 Prozent mehr Lohn geplant worden.

Der Haushalt wird um belastet – schließlich war schon für dieses Jahr mit 5,5 Prozent mehr Lohn geplant worden. 2024: Mehrbelastung von 23,2 Millionen Euro

Mehrbelastung von 2025: Mehrbelastung von 28,2 Millionen Euro

Mehrbelastung von Gesamt-Mehrkosten bis 2025: gut 50 Millionen Euro

Aber noch mehr als Personalchef Uhr muss sich Stadtkämmerer Jörg Stüdemann mit den Finanzen der Stadt Dortmund befassen. Seine erstaunlich klare Aussage: "Es entsteht dadurch keine Dramatik." Für den Haushalt sei das ein "verkraftbarer" Tarifabschluss.

Gesamthaushalt 3,4 Millarden – Mehr Lohnkosten 23 Millionen

Jetzt heiße es, die rund 23 Millionen Euro Mehrkosten in den Haushalt 2024 mit einzuplanen. Der Gesamthaushalt für das Jahr habe ein Volumen von 3,4 Milliarden Euro – "Sie können sich daraus selbst erschließen, dass das in keiner Form bedrohlich wird", beruhigt der Kämmerer. Zudem habe die Stadt 2022 gut gewirtschaftet und ein kleines Polster angelegt. "Das war ein guter Tarifabschluss mit Augenmaß, der in der schwierigen Situation, in der sich alle befinden, mehr denn vertretbar."

Und woher kommt das Geld für den Mehrbedarf? Stüdemanns simple Antwort: Die Stadt baut weniger Schulden ab als geplant. "Wir werden das hinbekommen."

