Simply Red und Darts-EM – Die Herbsthighlights in Dortmund

Simply Red in Dortmund: Mit einjähriger Verspätung kommt die Band im November in die Westfalenhalle.

Dortmund. Das Veranstaltungsjahr 2022 in Dortmund bietet zum Ende noch viele Highlights. Mit dabei sind bekannte Bands, Comedians und Weihnachtsmärkte.

So langsam beginnt wieder die kältere Jahreszeit und auch in Dortmund werden wieder eifrig die dicken Decken aus den Schränken gekramt. Kein Grund sich aber zu Hause zu verstecken. Das Veranstaltungsjahr 2022 ist noch lange nicht vorbei. Diese Highlights warten bis zum Endes des Jahres in Dortmund.

25. September: Premiere „Zauberflöte“ im Theater Dortmund

Auch im Theater Dortmund gibt es in diesem Herbst ein Highlight. Das Stück „Die Zauberflöte“ wird ab dem 25. September aufgeführt und bleibt bis März nächsten Jahres im Programm. Für alle Interessierten an Oper und Theater bietet der Klassiker die richtige Vorstellung für die kalten Herbsttage.

Theater Dortmund, Theaterkarree 1-3, Dortmund-Mitte

weitere Infos: https://www.theaterdo.de/

29. September: The Baseballs spielen im FZW

Schon seit Januar wollten The Baseballs auf Tour sein - wäre da nicht Corona. Jetzt startet der dritte Anlauf zur „Hot Shots - Live 2022“-Tour und am 29. September machet die Band auch in Dortmund Station. Im FZW spielen Sam, Basti und Digger ihre Songs und sorgen für ordentlich Hüftschwung.

Freizeitzentrum West: Ritterstraße 20, Dortmund-Mitta

weitere Infos: https://fzw.de/de_de/

30. September: Lisa Feller spielt ihr Programm „Dirty Talk“ in der Westfalenhalle

Lachen hilft gegen schlechte Laune und die kriegt man im oft tristen Herbst sehr schnell. Dafür gibt es in der Westfalenhalle genau das richtige. Lisa Feller kommt nach Dortmund und spielt am 30. September ihr Programm „Dirty Talk“. Ausgiebig lachen hilft dann auch gegen den Winterblues.

30. September bis 8. Oktober: Dortmunder Oktoberfest in Wischlingen

Jeder kennt die „Wisn“ in Bayern. Aber das Konzept Oktoberfest ist auch längst hier in der Gegend angekommen. Der Dortmunder Ableger ist in Wischlingen. Vom 30.09 bis 8.10 werden die Lederhosen und Dirndl weder ausgepackt und zu Musik von Mickie Krause und Peter Wackel gefeiert. Dieses Jahr feuert das Dortmunder Oktoberfest sein zehnjähriges Jubiläum.

Höfkerstraße 12, Dortmund-Wischlingen

weitere Infos: https://www.das-dortmunder-oktoberfest.de/

17. November bis 30. Dezember: Weihnachtsmarkt Dortmund

Ende November ist es wieder soweit: Die Weihnachtsstadt Dortmund öffnet wieder ihre Tore. Der große Weihnachtsmarkt findet vom 17. November bis 30. Dezember statt und lädt alle herzlich ein, sich so richtig in Weihnachtsstimmung zu bringen. Parallel sogar mit einer Fußball-WM, also schöne Tore mit heißem Glühwein begießen.

17. November bis 30. Dezember: Lichter-Weihnachtsmarkt am Fredenbaumpark

Ein weiterer Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr am Fredenbaumpark. 2019 fand der „Phantastische Lichter-Weihnachtsmarkt“ das letzte Mal statt und kehrt jetzt in den Dortmunder Norden zurück. Zwischen 17. November und 30. Dezember gibt es dort nicht nur das Weihnachts-Flair, sondern auch musikalische Highlights vor dem heiligen Fest.

Fredenbaumpark, Dortmund-Nordstadt

weitere Infos: Phantastischer Lichter Weihnachtsmarkt

9. Oktober: Felix Lobrecht spielt sein Programm „All you can eat“ in der Westfalenhalle

Felix Lobrecht gehört mittlerweile zu den bekanntesten Comedians des Landes und kommt mit seinem neuen Programm „All you can eat“ nach Dortmund und bringt die Westfalenhalle zum Lachen. Am Sonntag den 9. Oktober kommt Felix Lobrecht nach Dortmund.

11. Oktober: Micky Beisenherz spielt sein Programm „Apokalypse & Filterkaffee“ in der Westfalenhalle

Er gehört zu den erfolgreichsten deutschen TV-Autoren und hat der Fernsehlandschaft unter anderem das Dschungel-Camp verschafft - jetzt kommt Micky Beisenherz mit seinem Programm „Apokalypse & Filterkaffee“ für einen seiner sechs Deutschland-Termine am 11. Oktober in die Westfalenhalle.

16. Oktober: Gartenlust im Westfalenpark

Gerade im Herbst haben Pflanzen, Bäume und damit auch der ganze Garten besonders schöne Farben. Für alles rund um das Thema Garten gibt es am 16. Oktober den Garten- und Herbstmarkt am Dortmunder Westfalenpark. Zu sehen und zu kaufen gibt es neben Pflanzen auch Deko und saisonale Produkte. Der richtige Markt für alle Garteninteressierte im Herbst.

An der Buschmühle 3, Dortmund-Mitte

weitere Infos: https://visit.dortmund.de/herbstmarkt-westfalenpark/

3.-7- November: Zurück ins Mittelalter mit dem Hansemarkt

Im November gibt es eine Zeitreise in Dortmund. Vom 3.-7. November erwartet Besucherinnen und Besucher auf dem Hansemarkt die volle Packung Mittelalter. Dazu gehören der Bauernmarkt mit altem Handwerk an der Kleppingstraße, der Mittelaltermarkt mit Ritterspielen am Reinoldi-Kirchplatz und die Nostalgie-Kirmes am alten Markt.

Kleppingstraße, Reinoldi-Kirchplatz, Alter Markt, Dortmund-Innenstadt

weitere Infos: http://www.hansemarkt-dortmund.de/

27.-30. Oktober: European Darts Championship in der Westfalenhalle

Für alle Darts- und Sportfans gibt es ein Sahnestück in diesem Herbst. Die Westfalenhalle verwandelt sich vom 27.-30. Oktober in das europäische Darts-Mekka und ermittelt den neuen Darts Europameister. Dabei sind die Stars der Szene und auch der deutsche Top-Star Gabriel Clemens. Ein Wochenende voller Pfeile und Genauigkeit in Dortmund.

29. Oktober: Ralf Schmitz spielt sein Programm „Schmitzefrei“ in der Westfalenhalle

Ralf Schmitz ist jetzt schon seit einer gefühlten Ewigkeit ein feste Größe der deutsche Comedy-Landschaft und noch lange nicht müde. Mit seinem neuen Programm „Schmitzefrei“ kommt er am 29. Oktober auch nach Dortmund und füllt die Westfalenhalle.

5. November: Bewegung beim Westfalenparklauf

Wenn es kalt wird, hilft Bewegung gegen die Kälte. Der Westfalenparklauf ist dafür der perfekte Anlass. Am Samstag den 5. November werden wieder die Laufschuhe geschnürt und die Kilometer abgespult. Wie immer steht Spaß im Vordergrund. Wer teilnehmen will muss sich aber anmelden. Wem im dann im Ziel noch kalt ist, der kann nur eine waschechte Frostbeule sein.

An der Buschmühle 3, Dortmund

weitere Infos: https://www.westfalenparklauf.de/

18. November: Simply Red spielt in der Westfalenhalle

Auch Simply Red musste die eigene Tour schon mehrfach verschieben. Jetzt steht der Nachholtermin für das Konzert in Dortmund. Am 18. November kommt die Band in die Westfalenhalle und bringt ihre Europa-Tour auch in den Ruhrpott. Das Beste von Simply Red jetzt mit etwas Verspätung.

28. November: Milow spielt im FZW

Mit seinen Songs hat Milow bereits die Charts gestürmt und lief nicht nur im Radio rauf und runter. Mit seinen Hits wie „Ayo Technology“ und „You Don´t know“ wurde er bekannt und mit seinem siebten Album „Nice To Meet You“ kommt er ins FZW nach Dortmund. Am 28. November packt er seine Gitarre aus und spielt seine Akustik-Klänge.

Freizeitzentrum West: Ritterstraße 20, Dortmund-Mitte

weitere Infos: https://fzw.de/de_de/

10.-11. Dezember: Antik- und Sammlermarkt in der Messe Dortmund

Zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr findet der Antik- und Sammlermarkt in der Dortmunder Messe am Rheinlanddamm statt. Am 10. und 11. Dezember geht es dann wieder um Sammlerstücke und ältere Schätze. Wer noch nach antikem und vielleicht dem besonderen Weihnachtsgeschenk sucht, wird hier bestimmt fündig.

weitere Infos: Messe Dortmund

15. Dezember: Milky Chance spielt in der Westfalenhalle

Mittlerweile hat Milky Chance nicht nur in Deutschland Nr.1-Hits gelandet. Auch international kennt man das Duo aus Deutschland. Als Teil ihrer Tour kommen sie auch in die Westfalenhalle. Am 15. Dezember geht es in der Westfalenhalle mit den Klängen von Milky Chance kurz vor Weihnachten rund.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund