Erstmals seit 2016 will die Stadt Dortmund in der Silvesternacht keine gesonderten Verbotszonen für Silvesterböller in der Innenstadt ausweisen.

Dortmund. Rund um den Friedensplatz in Dortmund Böller zünden, geht nach wie vor nicht. Aber dafür gibt‘s dort eine Silvester-Party mit mehreren DJs.

Zum ersten Mal seit dem Jahr 2016 verzichtet die Stadt Dortmund in der Silvesternacht auf erweiterte Verbotszonen für Silvesterböller in der Innenstadt.

Die Stadt Dortmund setze auf die Vernunft der Dortmunder und Dortmunderinnen. Die hätten die Jahreswechsel in der City zuletzt überwiegend friedlich gefeiert, heißt es in einer Mitteilung am Donnerstag (16.11.).

Allerdings: In unmittelbarer Nähe von beispielsweise Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Altersheimen darf auch weiterhin nicht geböllert werden. Das sei gesetzlich verboten.

Stadt Dortmund lädt zur Silvester-Party auf dem Friedensplatz

Auch auf dem Friedensplatz herrscht ein Pyrotechnik-Verbot. Dort will die Stadt erstmals eine Silvester-Party mit mehreren DJs ausrichten. Die Eintrittserlöse sollen sozialen Projekten zugutekommen.

Die Einsatzkräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Polizei werden in der Silvesternacht wieder in der Dortmunder Innenstadt unterwegs sein und für Fragen und Hinweise zur Verfügung stehen. (red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund