Serien-Brandstiftung am Dortmunder Zoo – Drei Autos zerstört

Drei Nächte in Folge brannten am Dortmunder Zoo Autos – immer nur Kleinwagen. Die Polizei geht eindeutig von Brandstiftung aus.

Dortmund. Drei Nächte, drei Brände: Unbekannte haben in den letzten Tagen drei Autos auf dem Parkplatz am Dortmunder Zoo angezündet. Die Polizei ermittelt

Schon Samstag und Sonntag brannten zwei Autos auf dem Parkplatz zwischen Waldorfschule und Dortmunder Zoo – am Montag kam ein dritter Brand dazu. Auch in Hörde musste die Feuerwehr ein Auto löschen.

Der große Parkplatz an der Mergelteichstraße liegt zwischen Zoo, Altenheim und Waldorf-Schulzentrum in Brünninghausen. Wegen dichter Büsche und Baumreihen ist er teilweise nicht einsehbar. Das machten sich die Unbekannten wohl zu Nutze: In drei Nächten in Folge zündeten sie Autos an – immer nur Kleinwagen.

Autobrände am Dortmunder Zoo: Polizei sieht eindeutig Brandstiftung

Am Samstag (21.30 Uhr) brannte ein Opel Corsa komplett aus. Am Sonntag (22.07 Uhr) traf es einen Kia, der laut Polizei im Frontbereich stark beschädigt wurde. Am Montag (22.30 Uhr) kam ein weiterer Pkw-Brand dazu: Ein kleiner Ford stand in Vollbrand – die Hitze beschädigte einen danaben geparkten Smart.

Die Polizei geht laut eigener Aussage "eindeutig" von Brandstiftung aus. Wer hat auf den Parkplätzen oder im Umfeld Verdächtiges bemerkt?

Hinweise an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei: 0231/1327441

Ein vierter Pkw-Brand kam am Montag in Hörde dazu. Hier dürfte es ein technischer Defekt gewesen sein: Gegen 18.45 Uhr bemerkte ein Autofahrer auf der Hochofenstraße Rauch an seinem Auto. Er parkte sofort – und schon schlugen Flammen aus dem Motorraum, die schnell auf den Inneraum übergriffen. Ein Auto daneben wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt.

