Seniorin kracht in Apotheke – Passantin leicht verletzt

Die Kunden und Kundinnen einer Apotheke in Bönen im Kreis Unna haben am Donnerstagnachmittag (9.2.) sehr viel Glück im Unglück gehabt.

Gegen 17 Uhr wollte eine 72-Jährige ihren Automatik-Opel in der Bahnhofstraße parken, rutschte laut Polizei dann aber mit dem Fuß vom Pedal ab. Das Fahrzeug machte einen heftigen Satz nach vorne, rammte eine Passantin (44) auf dem Gehweg, brach durch die Glasfront der Apotheke und kam erst vor dem Verkaufstresen zum Stehen.

Obwohl sich zu dem Zeitpunkt Kunden in der Apotheke befanden, wurde glücklicherweise niemand von dem Auto erfasst. Die Passantin wurde leicht verletzt und zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Opel-Fahrerin blieb unverletzt, der Schaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.

