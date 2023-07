Nachhaltigkeit Second-Hand in Dortmund: Die Geschäfte in der Übersicht

Dortmund. Second-Hand-Shoppen wird immer beliebter – auch in Dortmund gibt es gebrauchte Kleidung zu kaufen. Wir haben die Geschäfte zusammengefasst.

Second Hand statt Fast Fashion: Immer mehr Leute setzen beim Shoppen auf Kleidung aus zweiter Hand.

Auch in Dortmund gibt es einige Second-Hand-Shops.

Wir haben sie in einer Übersicht gesammelt.

Second-Hand-Shops erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Viele Menschen wollen ihre Kleidung nachhaltig aus zweiter Hand kaufen - und nicht bei den großen Ketten wie Zara, H&M und Co. Auch Dortmund hat Second-Hand-Läden zu bieten. In unserer Übersicht haben wir einige Adressen aufgeführt:

Second-Hand in Dortmund: "Rosig" ist seit vielen Jahren eine beliebte Adresse

Bei "Rosig" gibt es in Dortmund seit vielen Jahren gebrauchte Mode - der Laden hat sich vor allem auf Designer-Ware spezialisiert. Es gibt zwei Filialen in Dortmund, auf Instagram werden regelmäßig neue Stücke veröffentlicht.

Adresse: Rosental 19 (Eingang Olpe) und Pop-Up Store Viktoriastraße 12

Rosental 19 (Eingang Olpe) und Pop-Up Store Viktoriastraße 12 Kontakt: 0 231 58 44 561, rosig.dortmund@gmail.com, Instagram: rosig.dortmund, www.rosig-do.de

"Lucky Loot" in Dortmund: Hier gibt es Vintage-Mode aus den 90er-Jahren

Mitten in der Corona-Pandemie eröffneten Yves Peters und Lars Weisheit ihren Second-Hand-Shop "Lucky Loot". Im Angebot: Vintage Streetwear, farbenfroh, überwiegend aus den 90er-Jahren. "Lucky Loot" verkauft seine Kleidung auch im eigenen Online-Shop.

Adresse: Hohe Straße 20

Hohe Straße 20 Kontakt: www.lucky-loot.de, Instagram: luckyloot.store

Gebrauchte Kleidung in Dortmund: Hochwertige Second-Hand-Mode bei "être"

In der Botique "être" wird seit vielen Jahren hochwertige Markenmode verkauft - alles aus zweiter Hand. Wer den eigenen Kleiderschrank ein wenig aufräumen will: Designerware und Accessoires werden hier auch angekauft.

Adresse: Hansastraße 95

Hansastraße 95 Kontakt: 0231 5574455, www.etre-exclusive.de

Second-Hand-Shopping in Dortmund: Bei "Strike" - hier ein Foto von der Essener Filiale - gibt es gebrauchte Kleidung. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Dortmund: Second-Hand-Kette "Strike" hat in C&A eröffnet

Die Vintage-Store-Kette "Strike" hat sich im Herbst 2022 im C&A am Ostenhellweg in Dortmund eingerichtet. Das Angebot richtet sich vor allem an eine jüngere Zielgruppe - von bunten Retro-Sporttrikots über Sweatshirts und Caps hat "Strike" alles im Angebot - und alles Second-Hand. In ganz Deutschland gibt es Filialen, in NRW ist "Strike" neben Dortmund auch noch in Essen, Düsseldorf, Krefeld und Mönchengladbach zu finden.

Adresse: Ostenhellweg 18 (C&A Untergeschoss 1)

Ostenhellweg 18 (C&A Untergeschoss 1) Kontakt: www.strikeplanet.de, Instagram: strike.dortmund

Second-Hand ür einen guten Zweck: Oxfam in Dortmund

"Oxfam" ist ein besonderer Second-Hand-Shop: Denn die Einnahmen kommen dem sozialen Projekt "Oxfam Deutschland" zu Gute, das weltweit Enwicklungshilfe leistet. Neben Kleidung aus zweiter Hand umfasst das Angebot auch Spielzeug, Haushaltswaren und Bücher.

Adresse: Wißstraße 30

Wißstraße 30 Kontakt: 0231 1206647

Anmerkung: Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es handelt sich um eine Auswahl der Redaktion. Weitere Tipps nehmen wir gerne in unsere Liste mit auf.

