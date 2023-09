Sechs Behörden suchen nach Mann – Festnahme in Dortmund

Treffer bei Standardkontrolle: Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann (53) überprüft, der einiges auf dem Kerbholz hatte. Der Bulgare wurde festgenommen und in eine JVA gebracht.

Gegen 7 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann und stellten bei der Überprüfung seiner Daten fest: Der 53-Jährige wurde mehrfach gesucht – zweimal sogar per Haftbefehl. Das Amtsgericht Würzburg hatte ihn im März wegen Leistungserschleichung verurteilt (Strafe: 900 Euro). Das Amtsgericht Mannheim verurteilte ihn kurz darauf wegen des gleichen Vergehens (Strafe: 1200 Euro).

Zudem fahndeten die Staatsanwaltschaften Mainz, Frankfurt und Hagen sowie das Amtsgericht Offenburg wegen laufender Strafverfahren nach dem Mann (Vorwürfe: Leistungserschleichung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte).

Bei der Durchsuchung auf der Dortmunder Bundespolizeiwache fanden die Einsatzkräfte zudem zwei verbotene Einhandmesser. Da der Gesuchte die Geldstrafe von 2100 Euro nicht zahlen konnte, nahmen die Polizisten ihn fest und brachten ihn für 210 Tage ins Gefängnis.

