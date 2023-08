Bei einem schweren Verkehrsunfall in Haltern sind am Mittwoch zwei Lüdenscheider schwer verletzt worden. Involviert war auch ein Dortmunder als Fahrer des Lkw.

Blaulicht Schwerer Unfall in Haltern: US-Jeep kracht in Dortmunder Lkw

Haltern/Dortmund. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Haltern sind am Mittwoch zwei Lüdenscheider schwer verletzt worden. Involviert war auch ein Dortmunder.

In Haltern am See haben sich bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zwei Lüdenscheider schwer verletzt. Der US-Jeep mit einer 49-Jährigen und einem 53-Jährigen kam auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und rammte einen Dortmunder Lkw-Fahrer im Gegenverkehr – die Frau wurde dabei unter dem Lkw eingeklemmt, wie die Polizei Recklinghausen auf Anfrage erklärte.

Neben den beiden Fahrzeugen sei noch ein weißer Kleinbus am Unfall beteiligt gewesen, betonte ein Polizeisprecher. „Der Fahrer des Kleinbusses entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle“, heißt es in einer Mitteilung vom Nachmittag, die Polizei Recklinghausen bittet um Hinweise unter 0800-2361111.

Schwerer Verkehrsunfall in Haltern: US-Jeep kracht in Dortmunder Lkw

Gegen 9.40 Uhr war die Polizei verständigt worden, nach ersten Erkenntnissen kam der US-Jeep mit Anhänger beim Bremsen ins Schleudern – wenige Augenblicke zuvor bog der Kleinbus auf der Weseler Straße (B 58)/Höhe Granatstraße ab. Die beiden Lüdenscheider gerieten dabei in den Gegenverkehr und kollidierten mit dem Dortmunder Lkw-Fahrer.

Lesen Sie auch: Dortmund à la Carte 2023 - Feuerwerk zum Start verschoben

Mann und Frau wurden nach Polizeiangaben aus dem Jeep geschleudert, die 49-Jährige zudem unter dem Lkw eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Lüdenscheiderin, Krankenwagen transportierten die beiden Autofahrer mit schweren Verletzungen in die Klinik. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam letztlich nicht zum Einsatz.

Der Unfall zog eine mehrstündige Sperrung nach sich, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40.000 Euro.

Unfälle in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund