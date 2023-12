Schwerer Unfall in Dortmund: Fahrerin in SUV eingeklemmt

Dortmund. Bei einem schweren Alleinunfall in Dortmund-Lichtendorf ist am Mittwoch eine Frau verletzt worden. Die Feuerwehr musste sie aus dem Wagen retten.

Schwerer Alleinunfall auf der Lichtendorfer Straße in Dortmund-Sölderholz: Gegen 18.30 Uhr verlor eine Fahrerin die Kontrolle über ihren Kia Sportage – auf Höhe der Nelkenstraße geriet der Wagen offenbar ins Schleudern, kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Die Fahrerin war in ihrem SUV eingeklemmt und wurde sofort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Währenddessen stabilisierte die Feuerwehr den Wagen, um die Verletzte schließlich zu befreien. Sie kam verletzt ins Krankenhaus, die Schwere ihrer Verletzungen ist bisher unklar.

Die Feuerwehr holte auch einen Hund aus dem umgekippten Wagen. Er blieb unverletzt – die Polizei kümmerte sich um ihn. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

