Schwerer Unfall in Dortmund: Auto gerät unter Stadtbahn

Dortmund. In der Dortmunder Nordstadt ist am Mittwoch ein Auto unter eine Stadtbahn geraten. Der Fahrer hatte die Bahn bei seinem Wendemanöver übersehen.

Wieder ein schwerer Stadtbahn-Unfall in Dortmund: Am Mittwochmittag ist ein Auto auf der Evinger Straße in der Nordstadt unter eine Stadtbahn geraten. Der Fahrer wollte offenbar wenden und übersah dabei die U41 Richtung Lünen-Brambauer.

Der Polo wurde an der Ausfahrt von der Haltestelle "Fredenbaum" von der Stadtbahn erfasst und leicht eingeklemmt. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der Einsatz dauerte von 14.15 bis 15.10 Uhr – währenddessen war auch die Evinger Straße Richtung Norden zeitweise gesperrt. Der Bahnverkehr Richtung Brambauer wurde ebenfalls unterbrochen.

