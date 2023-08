Schwerer Unfall auf A45 bei Dortmund: Laster kippt auf Seite

Dortmund. Wucht schleuderte den Kleinlaster auf die Seite: Am Freitag ist es auf der A45 zwischen Witten und Dortmund zu einem schweren Unfall gekommen.

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Witten und Dortmund hat am Freitagabend zu einer Vollsperrung der A45 in Fahrtrichtung Frankfurt geführt. Ein Kleintransporter kippte dabei auf die Seite, die drei Unfallbeteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon – das teilte die Polizei Dortmund am späten Freitagabend mit.

Der Kleintransporter sowie ein Pkw waren nach Polizei- und Zeugenangaben um kurz nach 21 Uhr nahe des Rastplatzes „Johannes Erbstollen“ zusammengestoßen, durch die Wacht kippte der Transporter auf die Seite. Der Fahrer hätte sich selbst aus dem Führerhaus befreien können. Die beiden Pkw-Insassen, ein Ehepaar, verletzten sich nur leicht.

Schwerer Unfall auf der A45 zwischen Witten und Dortmund: Vollsperrung in Richtung Frankfurt

Rettungskräfte transportierten die Verletzten in die Krankenhäuser in Herdecke und Dortmund. Unter anderem weil ein Hubschrauber mit einem „fliegenden Notarzt“ auf der Fahrbahn landete, sperrten Polizei und Feuerwehr die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt voll. Nach einer Stunde sei der Verkehr langsam wieder in Gang gekommen, so die Polizei. (red)

