Schwerer Raser-Unfall mit 194 km/h im Dortmunder Norden

Dortmund. Wieder ein Raser-Unfall in Dortmund: Auf der Emscherallee sind am Sonntag zwei Autos kollidiert – ein 19-Jähriger verlor wohl die Kontrolle.

Bei einem Unfall auf der Emscherallee in Dortmund-Mengede sind am Sonntagabend zwei Männer verletzt worden. Die Polizei vermutet ein verbotenes Autorennen – allerdings nur von einem der Beteiligten.

Laut Zeugen war der Unfallfahrer (19) gegen 20 Uhr auf der Emscherallee Richtung Süden unterwegs – und zwar deutlich zu schnell. Die Zeugen schätzten das Tempo des weißen Golf GTI auf 150 bis 200 km/h, schreibt die Polizei. Erlaubt sind nur 70 km/h.

An der Ampelkreuzung zur Ellinghauser Straße verlor der junge Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Golf und kollidierte mit dem entgegenkommenden Opel Corsa eines Dortmunders (37). Wie durch ein Wunder wurde der GTI-Fahrer selbst nur leicht verletzt – der Corsa-Fahrer dagegen schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus.

Die Wucht des Aufpralls schleuderte die Wagen laut Polizei mehrere hundert Meter weit auseinander. Das Trümmerfeld war entsprechend groß. Die Emscherallee war für Unfallaufnahme und Fahrbahn-Reinigung bis 8 Uhr am Montagmorgen gesperrt.

Im Zuge der Ermittlungen ordnete eine Staatsanwältin sofort an, das Steuergerät des Golf GTI auszulesen. Erschreckendes Ergebnis: Unmittelbar vor dem Aufprall war der Golf 194 km/h schnell.

Führerschein und Handy des 19-Jährigen wurden sichergestellt. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen und fahrlässiger Körperverletzung.

