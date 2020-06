Auf der A45 in Dortmund ist weiter eine Abfahrt gesperrt. Am Montag hatte sich hier ei LKW überschlagen, die Autobahn wurde danach für etwas mehr als drei Stunden gesperrt.

Lkw überschlägt sich Schwerer Lkw-Unfall auf A45: Ausfahrt in Dortmund gesperrt

Dortmund. Auf der A45 ist weiter die Ausfahrt Dortmund-Eichlinghofen gesperrt. Am Montag kam hier ein Lkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Auf der A45 Hagen in Richtung Dortmund ist auch am Dienstagmorgen noch die Ausfahrt Dortmund-Eichlinghofen gesperrt. Am Montagmittag hatte sich hier ein Lkw überschlagen. Der Fahrer ist gestorben.

Für etwas mehr als drei Stunden war die A45 am Montag in Richtung Dortmund gesperrt. Zur Bergung des Fahrers musste die Dortmunder Feuerwehr schweres Gerät einsetzen, das Fahrerhaus war stark deformiert. Die zerbrochenen Bierflaschen, die der LKW geladen hatte, erschwerten die Bergung.

Lkw-Unfall auf der A45: Ausfahrt Dortmund-Eichlinghofen weiter gesperrt

Aus bisher ungeklärter Ursache war der Lkw von der Fahrbahn auf Höhe der Ausfahrt Eichlinghofen abgekommen.

Weitere Nachrichten aus Dortmund gibt es hier.