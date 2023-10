Schwerer Abschied im Dortmunder Zoo: Ute ist tot

Traurige Nachricht aus dem Dortmunder Zoo: Trampeltier Ute ist tot. Das Kamel war 2009 in Dortmund zur Welt gekommen. Mit ihrer Schwester Dilara und einer weiteren Stute bewohnte sie das Trampeltier-Gehege gegenüber der Vogel-Ecke.

Der schlechte Allgemeinzustand von Ute war dem Zoo-Team schon in den letzten Wochen aufgefallen. Das Kamel sei antriebslos gewesen und habe zusehends abgebaut, erklärt "Zoo-Lotse" Marcel Stawinoga. Zuletzt litt die Stute unter Verstopfung und bekam Schmerzmittel und Krampflöser gegen ihre Bauchschmerzen.

Als Ute für eine umfangreiche Untersuchung betäubt wurde, sei es zum Schlimmsten gekommen, so Stawinoga: Ihr Kreislauf versagte komplett – und binnen weniger Minuten starb das Trampeltier. Erste Untersuchungen von Zootierärztin Dr. Christine Osmann deuten darauf hin, dass Ute bedingt durch eine Herzmuskelschädigung starke Wasseransammlungen im Körper hatte.

"Wir sind sehr traurig über den überraschenden Tod von Ute, die ein sehr freundliches und aufgeschlossenes Trampeltier war", schreibt das Zoo-Team. "Ute, wir werden dich vermissen!" Auf Facebook sprechen Dutzende Fans des Dortmunder Zoos den Pflegerinnen und Pflegern ihr Beileid aus.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.