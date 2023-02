Der Zoll hat zwei Baustellen in Dortmund durchsucht (Symbolbild).

Zoll Schwarzarbeit in Dortmund: Fünf Festnahmen bei Kontrollen

Dortmund. Der Dortmunder Zoll kontrollierte zwei Baustellen und nahm mehrere Schwarzarbeiter fest. Auch ein Haftbefehl wurde vollstreckt.

Am vergangenen Mittwoch kontrollierte der Zoll zwei Baustellen in Dortmund-Hörde. Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund entdeckten dabei mehrere Fälle von Schwarzarbeit sowie trafen Arbeiter ohne Aufenthaltsgenehmigung an.

Arbeiter hatte keine Arbeitserlaubnis, aber einen Haftbefehl gegen sich

Als die Zollbeamten die erste Baustelle gegen 9 Uhr betraten, versuchte ein 26-jähriger Mann aus Albanien vor den Zöllnern zu fliehen. Er konnte jedoch durch weitere Kräfte, die Ausgänge abgesperrt hatten, gestoppt werden. Bei Überprüfung der Personalien des Mannes wurde klar, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg/Fürth wegen illegalen Aufenthaltes vorlag.

Demnach wurde der Albaner im Jahr 2021 zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er bereits 2020 durch den Zoll auf einer Baustelle in Nürnberg ohne Aufenthaltstitel angetroffen wurde. Der Mann wurde festgenommen, weil er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte. Zusätzlich wurde gegen ihn ein erneutes Strafverfahren wegen illegalen Aufenthaltes eingeleitet. Er wurde anschließend in ein Gefängnis eingeliefert.

Drei Beschäftigte vorläufig festgenommen

Zwei weitere Arbeiter versuchten, sich unter Abdeckplanen auf der Baustelle zu verstecken. Die beiden Männer im Alter von 29 und 40 wurden aber schnell entdeckt. Es stellte sich heraus, dass auch diese beiden albanische Staatsangehörige waren und ebenfalls keine Arbeitserlaubnis haben. Ein weiterer 51-jähriger Mann aus Mazedonien - ebenfalls ohne Aufenthaltstitel - wurde durch die Beamten in einem Baucontainer angetroffen. Gegen die drei Männer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes eingeleitet. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Drittstaatsangehörige, zum Beispiel aus Albanien oder Mazedonien, können sich durch Visaerleichterungen bis zu 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen in den Schengen-Staaten aufhalten, jedoch ausschließlich zu touristischen Zwecken.

Arbeitgebern droht Haftstrafe von bis zu zehn Jahren

Um 11.30 Uhr wurde die zweite Baustelle überprüft. Hier wurde ein 51-jähriger Mann aus Albanien bei Bauarbeiten angetroffen. Auch er hatte keine Arbeitserlaubnis. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens wurde auch er vorläufig festgenommen. Die Ausländerbehörde entscheidet nun über den Verbleib der Männer.

Die Arbeitgeber erwarten Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung. Ihnen droht eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Zusätzlich ist ein Bußgeld bis zu 500.000 Euro möglich.

