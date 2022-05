Schuss im Dortmunder Hoeschpark – Gruppen geraten aneinander

Im Hoeschpark in der Dortmunder Nordstadt sind zwei Männregruppen aneinandergeraten.

Aufregung am Dienstagnachmittag im Hoeschpark im Dortmunder Norden: Laut Polizei gerieten gegen 16.30 Uhr zwei Gruppen aneinander – es gab zwei leicht Verletzte. Auch ein Schuss fiel.

Was die Polizei bisher weiß: Sieben Jugendliche und junge Männer (16 bis 26 Jahre) legten sich an der Kirchderner Straße miteinander an. Es entwickelte sich eine Schlägerei. Dabei sei ein junger Mann mit einem bisher unbekannten Gegenstand im Gesicht verletzt worden, erklärt die Polizei.

Schuss bei Schlägerei im Dortmunder Hoeschpark

Im weiteren Verlauf des Streits fiel ein Schuss – laut Polizei vermutlich aus einer Schreckschusspistole. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei nahm zwei Männer (18 und 26) vorläufig fest und schrieb gegen sie Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

