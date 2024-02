Schuss bei Tankstellen-Raub: Dortmunder Polizei sucht Männer

Nach einem schweren Raub auf eine Shell-Tankstelle in Dortmund-Dorstfeld am Samstag (3. Februar 2024) sucht die Polizei nach Zeugen oder Zeuginnen. Wer hat Hinweise auf die beiden flüchtigen Männer?

Gegen 21.40 Uhr betraten die beiden Maskierten die Tankstelle an der Wittener Straße, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Sie hielten der jungen Mitarbeiterin (19) ihre Schusswaffen vor und forderten sie auf, ihnen Geld aus der Kasse zu geben. Einer der Täter gab dabei sogar einen Schuss ab – verletzt wurde zum Glück niemand.

Die 19-Jährige gab den Männern Bargeld im unteren dreistelligen Bereich, schreibt die Polizei weiter.Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren bisher erfolglos.

Wer kann Angaben zu Tätern oder Tat machen? Hinweise an die Kriminalwache der Polizei Dortmund: 0231/1327441

