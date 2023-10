Schuss auf Dortmunder U-Bahn: Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund. An der Haltestelle „Wittener Straße“ in Dortmund ist auf eine U-Bahn geschossen worden. Die Polizei konnten einen Verdächtigen festnehmen.

An der Haltestelle „Wittener Straße“ in Dortmund ist am Montagmorgen auf eine U-Bahn geschossen worden. Der Fahrer (51) blieb unverletzt, Beamte konnten vor Ort einen Tatverdächtigen (20) festnehmen und eine Druckluftpistole sicherstellen.

Schuss auf Dortmunder U-Bahn: Seitenscheibe der Kabine splitterte

Gegen 12.55 Uhr splitterte die Seitenscheibe der Fahrerkabine der U-Bahn nach einem Knall. Der Fahrer blieb unverletzt, stand nach dem Vorfall aber unter Schock. „In direkter Nähe zur Haltestelle konnten die eingesetzten Beamten einen 20-jährigen tatverdächtigen Mann aus Dortmund vorläufig festnehmen“, teilt die Polizei Dortmund mit. Bei der Durchsuchung stellten sie Stahlkugeln, Betäubungsmittel und ein Klappmesser sicher. In einem nahen Gebüsch fanden sie die mutmaßliche Tatwaffe.

Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. (ck)

