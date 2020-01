Schüsse im Klinikviertel Dortmund: 23-Jähriger festgenommen

Die Polizei hat in Köln einen 23-Jährigen festgenommen. Er soll auf das Foyer der Städtischen Kliniken in Dortmund geschossen haben.

Dortmund. Vier Monate nach Schüssen vor den Städtischen Kliniken in Dortmund hat die Polizei einen 23-Jährigen festgenommen. Vorwurf: versuchter Totschlag.

Knapp vier Monate nach Schüssen im Klinikviertel ist ein junger Mann festgenommen worden. Ein 23-jährige Dortmunder sei dringend verdächtig, am 14. September gegen 3 Uhr in der Beurhausstraße vor den Städtischen Kliniken mehrere Schüsse aus einem schwarzen Golf heraus abgefeuert zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Die Schüsse stehen früheren Ermittlerangaben zufolge im Zusammenhang mit einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Nordstadt, bei der ein 31-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Er kam zur Behandlung in das Krankenhaus an der Beurhausstraße. Seine Verwandten waren im Foyer der Klinik, als die Schüsse in ihre Richtung fielen. Die Beamten fanden zwei Patronenhülsen, ein Projektil durchschlug die Glasfront des Krankenhauses. Verletzt wurde niemand.

Verdacht des versuchten Totschlags

Der verdächtige 23-Jährige ist bereits am 6. Januar in Köln aufgrund eines bereits im Vorfeld vom Amtsgericht Dortmund erlassenen Haftbefehls festgenommen worden. Tatvorwurf: versuchter Totschlag und unerlaubtes Führen einer Schusswaffe.

Der Festgenommene hat sich laut Staatsanwaltschaft bislang nicht zur Sache geäußert, er lässt sich von einem Anwalt vertreten. (red)