Schüsse gefallen? Großer Polizeieinsatz in Dortmund

In Dortmund läuft am Sonntagnachmittag im Bereich der Rheinischen Straße ein größerer Polizeieinsatz.

Dortmund. Im Dortmunder Unionsviertel läuft ein großer Polizeieinsatz. Berichten zufolge sollen Schüsse gefallen sein. Anwohner sollen den Bereich meiden.

Die Polizei ist am Sonntagnachmittag an der Rheinstraße im Unionsviertel in Dortmund im Großeinsatz. Die Beamten schreiben auf Twitter, dass es im Bereich der Siegfriedstraße zu „körperlichen Auseinandersetzungen“ gekommen sein soll.

Die #Polizei #Dortmund hat einen größeren Einsatz im Bereich der Siegfriedstr. Dort ist es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Wir sind mit starken Polizeikräften vor Ort und bitten Sie, diesen Bereich zu meiden. Wir berichten hier. — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) November 21, 2021

Schüsse in Dortmund? Polizei im Großeinstaz

Auf einem Video, das in sozialen Netzwerken kursiert und den Vorfall zeigen soll, sind Schüsse zu hören. Auch andere Medien berichten von Schüssen. Das hat die Polizei bisher noch nicht offiziell bestätigt. Die Beamten bitten allerdings darum, keine Videos der Tat zu veröffentlichen und sich stattdessen als Zeuge zu melden.

Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unbekannt. Unklar ist auch, ob Personen verletzt worden sind. Anwohner und Anwohnerinnen werden gebeten, den Bereich zu meiden.

