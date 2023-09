Schrottplatzbrand: Schwerer Einsatz für Feuerwehr Dortmund

Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr Dortmund: Am Samstagabend dauerten Löscharbeiten auf einem Schrottplatz in Lindenhorst Stunden.

Dortmund. Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr Dortmund: Am Samstagabend dauerten Löscharbeiten auf einem Schrottplatz in Lindenhorst Stunden.

Brennende Autowracks und -reifen sowie ein in Brand geratener Überseecontainer auf einem Schrottplatz in Dortmund-Lindenhorst haben die Feuerwehr stundenlang beschäftigt. Die Löscharbeiten, die am Samstagabend um kurz nach 22 Uhr begannen, gestalteten sich wegen der großen Menge an Autoreifen und der Unzugänglichkeit des Geländes als sehr schwierig, wie die Feuerwehr mitteilte.

Daher wurden neben zahlreichen Wasserstrahlrohren auch große Mengen Schaum eingesetzt, um die Flammen einzudämmen. Bei den Arbeiten wurde auch eine Drohne eingesetzt, um Brandstellen zu lokalisieren. Der Einsatz war den Angaben zufolge nach vier Stunden beendet, verletzt wurde niemand. (dpa/red)

Feuerwehr in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund