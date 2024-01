Schrott brennt auf Dortmunder Uni-Straße – gleich zweimal

Die Dortmunder Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag gleich zweimal nach Eichlinghofen an die Universitätsstraße ausrücken. Die Ladung eines Lkw-Gespanns, das auf dem Seitenstreifen abgestellt war, hatte Feuer gefangen.

Gegen 0.30 Uhr startete die Feuerwehr den ersten Einsatz. Als die Rettungskräfte an der Unistraße ankamen, brannte die Ladung des Sattelsaufliegers schon in voller Ausdehnung: mehrere Tonnen Elektroschrott. Vom Fahrer keine Spur – der Laster war über Nacht auf dem Seitenstreifen zwischengeparkt. Die breite Straße, die nie zur geplanten großen Verbindung zwischen A45 und Uni ausgebaut wurde, ist ein beliebter Ort zum Abstellen großer Fahrzeuge.

Die Feuerwehr brauchte zwei Stunden, um die Flammen zu löschen. Nur mit einem massiven „Schaum-Angriff“ von oben ließ sich das Feuer ersticken. Dafür sei auch ein Sonderfahrzeug mit großen Mengen Wasser und Schaum im Einsatz gewesen, erklärt die Dortmunder Feuerwehr am Morgen. Zudem sei die Rauchentwicklung massiv gewesen. Gegen 2.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte ab.

Schrottbrand am A45-Zubringer zur Uni in Dortmund-Eichlinghofen

Aber um kurz vor 4 Uhr brannte der Lkw schon wieder. Die Ladung hatte sich erneut entzündet. Inzwischen waren auch der Spediteur und sein Fahrer zur Universitätsstraße gekommen – sie halfen den Einsatzkräften dabei, den Anhänger komplett zu entladen. Nur so konnte die Feuerwehr die Flammen wirklich löschen. Auf der Straße wurde der Elektroschrott mit einem Teleskoplader auseinandergezogen und komplett abgelöscht.

Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

