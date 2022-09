Schlag ins Gesicht – Dortmunder Seniorin schwer verletzt

Dortmund. Völlig aus dem Nichts wurde eine Seniorin in Dortmund ins Gesicht geschlagen und schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter.

Aus dem Nichts hat ein Unbekannter in Dortmund-Hörde eine Seniorin angegriffen. Die Frau wurde ins Gesicht geschlagen und schwer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut Polizei parkte die 79-Jährige am 17. September an der Ecke Seydlitzstraße/Auf der Kluse. Als sie noch im Auto saß, sprach ein Mann sie durchs Autofenster an – in einer ihr unbekannten Sprache, schreibt die Polizei. Ohne Vorwarnung habe ihr der Mann durchs Seitenfenster ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde die Seniorin schwer verletzt.

Beschreibung des bisher unbekannten Angreifers:

etwa 1,60 Meter

etwa 50 Jahre

schlank

ungepflegt

Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter. Hinweise an die Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund