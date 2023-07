Vier Jugendliche sollen einen auf einer Bank schlafenden Mann in der Dortmunder Nordstadt niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Kurz darauf nahmen die Beamten die vier Tatverdächtigen fest.

Raubüberfall Schlafender Mann in Dortmund überfallen: Verdächtige gefasst

Dortmund. Vier tatverdächtige Teenager sollen einen schlafenden Mann auf einem Dortmunder Spielplatz niedergeschlagen und ausgeraubt haben.

Vier Teenager haben am Dienstag, 11. Juli, auf dem Spielplatz an der Priorstraße, Ecke Zimmerstraße in Dortmund einen auf einer Bank schlafenden Mann eingeschlagen. Laut Polizeibericht drückten sie ihn zu Boden gedrückt und raubten ihn aus.

Ein Zeuge hatte um die Szene um 7.20 Uhr beobachtet und die Polizei in der Nordstadt informiert. Kurz darauf nahmen die Beamten die vier jungen Tatverdächtigen fest. Einer von ihnen ist 19 Jahre, drei sind 17 Jahre alt.

Schlafender Mann in Dortmund überfallen: Smartphone und Tabak erbeutet

Die mutmaßlichen Täter erbeuteten ein Smartphone und Tabak, bevor sie flüchteten. Ein weiterer Zeuge hatte das alarmierte Streifenteam darüber informiert, dass sich einer der Schläger an der Ecke Zimmerstraße, Heckenstraße befand. Dort erfolgte die Festnahme des Tatverdächtigen.

Dank der guten Personenbeschreibungen konnten in Streifenteams schnell auch die drei weiteren Beteiligten auf der Mallinckrodtstraße festnehmen. Die Polizei lieferte die Tatverdächtigen laut Bericht in das Polizeigewahrsam ein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubs. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter: 0231/132 7441. (red)

Polizeieinsätze in der Dortmunder Nordstadt:

