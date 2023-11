Schalke-Fan genervt von schwarzgelben Kabeldeckeln

Offen ausgetragene Derby-Konkurrenz gibt's nicht nur im Ruhrgebiet: Offenbar wegen der Farben Gelb und Schwarz hat ein Mann im thüringischen Landkreis Gotha Kabelbrücken von einer Baustelle entfernt. Wie die Polizei am Montag informierte, sei der Mann überzeugter Schalke-Fan gewesen – mit den Vereinsfarben Blau und Weiß.

Daher schienen ihn die Plastik-Kabelabdeckungen (zufällig in den Farben von Borussia Dortmund) zu stören. Durch das Entfernen der "BVB-Brücken" sei laut Polizei ein Sachschaden von rund 6500 Euro an Kabeln und Kabelbrücken entstanden. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet.

Diese Information erschien zuerst in der Thüringer Allgemeinen.

