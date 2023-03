Sauna brennt in Dortmunder Hotel: 35 Gäste gerettet

Die Feuerwehr war zwei Stunden in einem Hotel in Dortmund-Mitte im Einsatz.

Dortmund. Die Feuerwehr hat 35 Gäste aus einem Hotel in Dortmund-Mitte gerettet. In der Sauna brannte es. Das Hotel kann vorerst nicht genutzt werden.

Großer Schreck für Gäste eines Hotels in Dortmund-Mitte: Ein Feuer ist Dienstagabend in der Sauna im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Hotel zu räumen und den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage aus und alarmierte die Feuerwehr. „Beim Eintreffen bestand die oberste Priorität darin, alle Personen aus dem Hotel zu führen“, berichtet die Feuerwehr am Mittwochmorgen. Die Einsatzkräfte führten 35 Gäste aus dem Hotel, sie konnten vorläufig in einem benachbarten Hotel gesammelt werden.

Dichter Rauch verbreitet sich über Treppenhaus

Gleichzeitig gingen mehrere Trupps mit Atemschutz in den Keller, um das Feuer in der Sauna zu löschen. „Der Weg dorthin war besonders erschwert, da die Sicht durch den Rauch quasi bei Null lag“, so die Feuerwehr. Der Rauch hatte sich über das Treppenhaus vom Keller bis in die Flure der Obergeschosse ausgebreitet.

Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, wurde der Brandrauch mit Hochleistungslüftern nach draußen geleitet. Das Hotel kann laut Feuerwehr trotzdem vorläufig nicht genutzt werden.

Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache. (red)

