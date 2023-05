Streik abgesagt S1 Dortmund/Solingen fällt am Montag aus – auch ohne Streik

Dortmund. Obwohl die Bahngewerkschaft ihren geplanten Mega-Streik abgesagt hat, kommt es zu Zug-Ausfällen: Die S1 Dortmund–Solingen fährt Montag nicht.

Streikauswirkungen ohne Streik? Diese Begründung der Deutschen Bahn hat am Montagmorgen viele Reisenden am Hauptbahnhof Dortmund überrascht. Die Bahn-Gewerkschaft EVG hatte ihren lange angekündigten Mega-Streik (geplant für Montag und Dienstag) am spontan Sonntag abgesagt – aber auch das hat offenbar Folgen.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärt: "Wir mussten den Zugverkehr innerhalb von 24 Stunden komplett neu planen." Heißt: neue Dienstpläne für 50.000 Fahrten. Dabei sei es leider nicht möglich gewesen, die Schichten aller Linien zu besetzen.

Die meisten Züge fahren wie gewohnt. Aber die S1 steht den ganzen Tag still. Die ersten Ausfälle gab es am späten Sonntagabend. Zum Berufsverkehr am Dienstagmorgen solle die S-Bahn aber wieder fahren.

S1 Dortmund– Solingen fällt Montag komplett aus

Davon betroffen ist die komplette Strecke zwischen Dortmund und Solingen. Die S1 gehört zu den wichtigsten S-Bahnen in NRW: Sie fährt von Dortmund aus mitten durchs Ruhrgebiet und verbindet Dortmund, Bochum, Essen, Duisburg und Düsseldorf im 20-Minuten-Takt.

Die REs und RBs durchs Revier fahren aber laut aktuellem Abfahrtskalender vom Hauptbahnhof Dortmund auch am Montag nach Takt. Auch der Schienenersatzverkehr (Bus) zwischen Dortmund und Essen soll laut Bahnsprecher fahren – obwohl der Abfahrtsmonitor der Deuschen Bahn am Vormittag noch einen Ausfall anzeigte.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund