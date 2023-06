Rollerfahrer lässt Freundin im Stich – Rache bei Dortmunder Polizei

Dortmund. Merke: Wer seine Freundin nach einem Unfall verletzt zurücklässt, riskiert ihre Rache bei der Polizei – wie am Freitag in einem Dortmunder Park.

Dieser "Treuebruch" nach einem Unfall hat eine 18-Jährige gegenüber der Polizei sehr gesprächig gemacht: Ihr Freund (22) hatte sie nach der Kollision mit einem Streifenwagen verletzt zurückgelassen. Aber seine Illoyalität wurde bestraft, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Alles fing mit einer Ruhestörung an. Am Freitagabend gegen 23 Uhr beschwerten sich Anwohnende des Volksgartens in Dortmund-Lütgendortmund über Lärm von mehreren knatternden Motorrollern im Park.

Kollision mit Streifenwagen in Dortmund – Freund flieht

Als die Polizei in den Volksgarten kam, raste ein 22-Jähriger mit seiner Freundin davon – verlor bei seiner Flucht aber die Kontrolle über sein Krad, schreibt die Polizei weiter. Er schleuderte in die Rabatten und kollidierte dann mit einem Streifenwagen. Dabei verletzte sich seine Sozia leicht.

Aber statt seiner verletzten Freundin zu helfen, flüchtete der Rollerfahrer. "Das führte dazu, dass die verschmähte Freundin den Polizeibeamten gegenüber sehr auskunftsfreudig war", heißt es im Polizeibericht. Die junge Frau nannte den Beamten nicht nur umstandslos den Namen ihres Freundes – sie hatte noch viel mehr zu erzählen: Der 22-Jährige sei betrunken und der Motorroller gestohlen, gab sie zu Protokoll.

