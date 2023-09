Roller fährt in Dortmund eine Polizistin um - vor Kindern

Zwei Männer auf einem Roller zeigten, wie man es absolut nicht machen sollte: Eine Polizistin zeigte Mittwochmittag (20.9.) gegen zwölf Uhr Schülerinnen und Schülern, wie sie sicher mit dem Fahrrad unterwegs sind. Die Schulung fand auf der Kreuzung Kleybredde/Friedrich-Schröder-Straße in Dortmund-Lütgendortmund statt - in einer 30er-Zone nahe einiger Schulen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein Roller zu schnell angefahren. Die Polizistin wollte ihn anhalten. Den Rollerfahrer kümmerte das augenscheinlich nicht. Er erfasste die Polizeibeamtin frontal. Die Kinder mussten das mitansehen.

Die Polizistin wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, wie die Polizei berichtet.

Der Rollerfahrer und sein Sozius flüchteten. Die Polizei fand später den Roller und zwei Helme. Die werden nun kriminaltechnisch auf Spuren untersucht.

Es wird zudem noch weiter in dieser Sache - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfallhergang oder möglicherweise die Flucht der beiden Männer auf dem Roller gesehen? Auch Menschen, mit denen der Fahrer und sein Sozius über den Vorfall gesprochen haben könnten, sollen sich bitte melden. Ansprechpartner ist die Polizeiwache Lütgendortmund unter Telefon 0231/132-26 21. (red)

