Dortmund. In einer Dortmunder Förderschule klagten Kinder und Erwachsene plötzlich über Atemwegs- und Augenreizungen. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

Reizgas? Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr an Schule

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwoch zu einem großen Einsatz an der Schule an der Marsbruchstraße in Dortmund ausgerückt. Dort hatten mehrere Personen über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt. Sie wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei handelt es sich bei ihnen um Kinder und Erwachsene.

Ausgangspunkt des Einsatzes an der Förderschule war offenbar die Pausenhalle. Möglicherweise ist dort Reizgas versprüht worden. Die Polizei spricht offiziell derzeit von einer „verdächtigen Geruchsbelästigung“. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 11.30 Uhr alarmiert. Der Einsatz dauerte bis zum frühen Nachmittag an.