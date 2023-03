Reizgas-Attacke am Bergmann-Kiosk – Wer kennt Handy-Video?

Bergmann-Kiosk am Hohen Wall in der Dortmunder Innenstadt (Archivbild)

Dortmund. Ein Jugendlicher hat am späten Abend Reizgas auf Gäste des Bergmann-Kiosk am Dortmunder Wall gesprüht. Jetzt sucht die Polizei ein Handy-Video.

Reizgas-Attacke kurz nach Feierabend: Ein Unbekannter hat am Dienstagabend mehrere Personen am Bergmann-Kiosk in der Dortmunder Innenstadt mit Reizstoff besprüht. Die Tat habe er vermutlich mit seinem Handy gefilmt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Der scheinbar wahllose Angriff am Hohen Wall passierte laut Zeugen gegen 22.20 Uhr. Zwei Jugendliche oder junge Männer gingen an der Kiosk-Außengastronomie vorbei – und einer der beiden sprühte mit einer Spraydose auf mehrere Gäste, die am späten Abend kurz nach Kiosk-Schließung noch ihr Bergmann-Bier zuende tranken. Dabei filmte er offenbar. Die Polizei vermutet Pfefferspray als Reizstoff.

Durch den Angriff wurden fünf Menschen verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser, wo sie ambulant behandelt wurden.

Pfefferspray-Attacke in Dortmund – Täterbeschreibung beider Männer:

ca. 17 bis 18 Jahre

ca. 170cm

dünne Statur

dunkle, lockige Haare

dunkle Kleidung mit Kapuze

Jetzt sucht die Polizei Hinweise. Wichtig wäre vor allem das Video, das einer der jungen Männer offenbar bei der Tat gedreht hat. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kennt das Video, das möglicherweise in sozialen Medien gepostet oder anderweitig verbreitet wurde? Hinweise an die Polizei: 0231/1327441.

