Am Ende der Dortmunder Brückstraße in der Nähe der Reinoldikirche haben mehrere Männer zwei Frauen angegriffen.

"Heil Hitler"-Rufe Rechte attackieren Frauen in Dortmund: Weitere Opfer?

Dortmund. Attacken und "Heil Hitler"-Rufe: Nachdem eine Gruppe von Männern zwei Frauen in Dortmund angegriffen hat, sucht die Polizei jetzt weitere Opfer.

Nach einem Vorfall in der Dortmunder Innenstadt vom vergangenen Wochenende sucht die Polizei weitere Opfer. Eine Gruppe von mindestens vier Männern hatte am frühen Samstagmorgen (20. Mai) in der Brückstraße zwei Frauen angegriffen und einer von ihnen ins Gesicht getreten. Sie wurde leicht verletzt.

Frauen saßen bei Angriff auf der Brückstraße

Die beiden Frauen (39/55) saßen auf der Brückstraße in der Nähe der Reinoldikirche, schrieb die Polizei. Die Männer flüchteten. Vor der Attacke sollen die Männer Nazi-Parolen wie „Heil Hitler“ gerufen haben.

Die Polizei identifizierte kurz darauf einen Verdächtigen (19) aus Niedersachsen. Er bekam einen Platzverweis für die Dortmunder Innenstadt. Nach weiteren Ermittlungen und einigen Zeugenaussagen hat die Polizei inzwischen zwei Verdächtige aus der rechten Szene als mutmaßliche Täter ausgemacht.

Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen oder Opfer: Wen hat die Männergruppe noch angegangen? Wer hat die Gruppe bei einer Tat beobachtet? Hinweise an die Kriminalwache Dortmund: 0231/1327441.

