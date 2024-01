Der Wilhelmplatz ist der Mittelpunkt von Dorstfeld. Direkt ums Eck an der Thusneldastraße sollen am Sonntag mehrere Rechte einen Blogger attackiert haben. (Archivbild)

Großeinsatz Rechte attackieren Blogger in Dortmund – 13 Festnahmen

Dortmund. Ein Blogger ist am Sonntag in Dortmund-Dorstfeld von vermummten Männern überfallen und leicht verletzt worden. Die Polizei nahm 13 Personen fest.

Mehrere polizeibekannte Rechtsextremisten sollen am Sonntag einen Blogger (24) an der Thusneldastraße in Dortmund-Dorstfeld angegriffen und verletzt haben. 13 Verdächtige seien festgenommen worden, erklärt die Polizei. Darunter seien laut Staatsschutz auch bekannte und einschlägig vorbestrafte Rechtsextreme.

Der Polizei sei die Auseinandersetzung gegen 15.30 Uhr gemeldet worden, erklärt die Behörde. Der junge Internet-Blogger sei von einer Gruppe vermummter Männer attackiert worden – sie rissen dabei auch seine Action-Cam an sich und nahmen sie mit. Der 24-jährige wurde leicht verletzt, musste aber nicht behandelt werden. Auf X schreibt er: "Nachdem ich über Stunden von 4 Personen verfolgt wurde, [...] wurde ich am Ende in der Thusneldastr. von 13 Neonazis angegriffen. Ich musste einen Notruf absetzen." Die Angaben wurden von der Polizei nicht bestätigt.

Ein Großaufgebot der Polizei kontrollierte daraufhin mehrere Wohnungen in einem Haus an der Thusneldastraße in der Nähe des Wilhelmplatzes. Hier sind mehrere bekannte Rechte gemeldet. 13 Verdächtige seien festgenommen worden, schreibt die Polizei. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Dorstfeld gilt als Hochburg der rechten Szene in Dortmund. Laut mehreren Telegram-Posts der Heimat Dortmund (Nachfolgerin der Partei "Die Rechte" unter dem Dach der NPD) wurden die Verdächtigen in dem Haus festgenommen worden, in dem auch die Parteizentrale liegt. Neben mehreren Wohnungen sei auch das Büro von der Polizei kontrolliert worden. Der Einsatz habe mehrere Stunden gedauert. Eine Bestätigung der Polizei für diese Angaben gibt es bisher nicht. (mit dpa)

