Fahndung Raucher (17) bedroht Bahn-Security in Dortmund mit Pistole

Dortmund. Ein Jugendlicher aus Gelsenkirchen hat die Bundespolizei in Dortmund und Gelsenkirchen auf Trab gehalten. Auch die Polizei suchte nach ihm.

Ein Jugendlicher (17) aus Gelsenkirchen hat Sonntagnacht die Bundespolizei in Dortmund und Gelsenkirchen auf Trab gehalten. Auch die Dortmunder Polizei fahndete nach dem jungen Mann. Er soll eine Security-Mitarbeiterin mit einer Waffe bedroht und zudem einen Raub begangen haben, schreibt die Bundespolizei in einer Mitteilung.

Gegen 4 Uhr am frühen Sonntagmorgen kam eine Bahnsicherheits-Streife zur Bundespolizei-Wache vor dem Hauptbahnhof. Sie seien von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht worden, sagten die Beiden. Videoaufnahmen bestätigen den Vorfall, erklärt die Bundespolizei.

Hbf Dortmund: Jugendlicher bedroht Security-Mitarbeiterin

Das war passiert: In der Bahnhofshalle hatte das Bahnhofs-Duo eine Gruppe von fünf Jugendlichen angesprochen, von denen einer rauchte. Das ist im Hbf aber nicht erlaubt. Sie baten den jungen Mann, zum Rauchen das Gebäude zu verlassen. Er weigerte sich aber. Nach kurzer Diskussion ging er zwar zum Ausgang – aber dann drehte er sich um, zog eine Schusswaffe aus dem Hosenbund, lud sie und richtete sie auf die Bahnmitarbeiterin. Dann flüchtete der Jugendliche Richtung Königswall.

Die Bundespolizei suchte das Bahnhofsumfeld nach dem Jugendlichen ab, fand ihn aber nicht. Da er erwähnt hatte, zurück nach Gelsenkirchen zu wollen, bat die Dortmunder Bundespolizei die Kollegen in Gelsenkirchen um Hilfe. Auch die Dortmunder Landespolizei wurde in die Fahndung einbezogen – denn fast zeitgleich war es in der Stadt zu einem Raub gekommen, dessen Täterbeschreibung auf den gesuchten Jugendlichen passte.

Festnahme am Gleis nach vierstündiger Suche

Gegen 8.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte endlich fündig: Sie nahmen den 17-Jährigen an Gleis 26/31 fest. Bei der Waffe handelte es sich um eine Softair-Pistole. Nach seiner Festnahme kam er ins Gewahrsam der Polizei Dortmund. Die Bundespolizisten leiteten ein Verfahren wegen Bedrohung ein. Weitere Ermittlungen zum Raub hat die Polizei Dortmund übernommen.

