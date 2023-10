Raubversuch mit Waffe in Dortmund: Drei Verdächtige flüchtig

Dortmund. An der Stahlwerkstraße in Dortmund-Mitte wollten vier Kriminelle Montagfrüh einen 28-Jährigen ausrauben. Die Polizei sucht auch Zeugen der Tat.

Nach einem versuchten schweren Raub in Dortmund-Mitte sucht die Polizei mögliche Zeugen der Tat und fahndet nach mehreren Verdächtigen. Insgesamt vier Männer sollen am frühen Montagmorgen (2. Oktober 2023) einem 28-Jährigen aufgelauert haben, um ihn auszurauben.

Wie die Polizei berichtet, wartete der Dortmunder gegen 6.40 Uhr auf seinen Arbeitskollegen, der ihn an der Stahlwerkstraße der abholen wollte. Die vier Verdächtigen bedrohten den 28-Jährigen mit einer Schusswaffe und forderten Geld von ihm. So schilderte das Opfer der Polizei den Vorfall. Die Männer durchsuchten den Dortmunder und schlugen ihn. Beute machten sie aber keine, woraufhin sie das Weite suchten.

Einen der vier Verdächtigen, einen 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz nahmen Polizeikräfte kurze Zeit später in der Missundestraße fest. Dieser wollte zunächst noch zu flüchten, die Polizeibeamten konnten ihn aber schnell fassen. Von den anderen drei fehlt noch jede Spur.

Die Kriminalpolizei sucht nun noch nach zwei rund 30 Jahre alten Männern, die etwa 1,80 Meter groß sind und dunkel gekleidet waren, möglicherweise mit einem Jogginganzug. Ebenfalls gesucht wird der Mann, der den Dortmunder mit der Waffe bedroht haben soll. Er wird als ca. 20 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß beschrieben, über seinen dunklen Haaren trug er eine schwarze und nach hinten gedrehte Kappe. Während der Tat trug er eine Jeans und helle Oberbekleidung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

