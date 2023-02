Raubüberfall in Dortmund: Polizei sucht Zeugen

In Dortmund wurde ein Mann in einem Auto überfallen, als er Lebensmittel kaufen wollte. Die Polizei sucht Zeugen.

Dortmund Ein Hamburger wollte in einem Auto in Dortmund Lebensmittel kaufen. Dabei wurde er von den Insassen überfallen.

Ein 46-Jähriger aus Hamburg soll in Dortmund überfallen worden sein. Er gab bei der Polizei an, dass er am Samstag, 25. Februar, auf der Burgholzstraße in einem Auto Lebensmittel kaufen wollte. Dabei sollen ihn die beiden männlichen Insassen mit einer Schusswaffe und einer Stange oder einem ähnlichen Gegenstand verletzt haben.

Es soll in dem Auto zu einem Streit gekommen sein, bei dem einer der Insassen einen Schuss abgegeben hat. Laut Angaben des 46-Jährigen wurde er geschlagen und ihm wurde sein Bargeld abgenommen. Der Mann verließ dann das Auto, vermutlich einen dunklen BMW, und die Täter flüchteten.

Polizei Dortmund sucht Zeugen für den Raubüberfall

Der verletzte 46-Jährige und ein 44-jähriger Bekannter, der sich während der Tat in einem nahegelegenen Kiosk aufgehalten hatte, informierten anschließend die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht auf die Spur der Tatverdächtigen. Die Polizei will deshalb wissen: Hat jemand am Samstagabend um 23.07 Uhr auf der Burgholzstraße / Ecke Zechenbahnhof die Tat beobachtet und kann Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem dunklen BMW machen?

Hinweise werden von der Kriminalwache der Polizei Dortmund angenommen unter 0231 132 7441.

