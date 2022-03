Raubüberfall auf 88-Jährige: Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund. Ein Unbekannter zerrt in Dortmund am Rollator einer Seniorin. Die 88-Jährige stürzt bei dem Überfall. Der Täter kann ohne Beute fliehen.

Ein noch unbekannter Mann hat eine 88-Jährige überfallen und verletzt. Die Seniorin war nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit ihrem Rollator im Stadtteil Scharnhorst unterwegs. Auf dem Verbindungsweg zwischen dem Hesseweg und der Flughafenstraße ging sie an einem auf einer Bank sitzenden jungen Mann vorbei. Der Unbekannte stand auf und zerrte an der am Rollator festgebundenen Handtasche. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei.

Der Täter flüchtete ohne Beute in Richtung der Stadtbahn-Haltestelle Flughafenstraße. Dabei beobachteten ihn Zeugen. Ihren Angaben nach war der Tatverdächtige etwa 18 Jahre alt und hatte eine schlanke athletische Figur. Er trug eine schwarze Sweatshirt-Jacke mit Kapuze, eine schwarze oder graue Jogginghose, schwarze Turnschuhe, möglicherweise von Puma, eine blaue OP-Maske und helle AirPod-Kopfhörer.

Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen können sich unter 0231/132-7441 bei der Kriminalwache melden. (red)

