Rassistische Tendenzen: Dortmund will Naidoo-Konzert absagen

Dortmund. Die Stadt Dortmund prüft die Absage des Konzerts von Xavier Naidoo im September. Der Sänger fiel zuletzt mit teils rassistischen Äußerungen auf.

"Für die Stadt Dortmund ist ein Konzert des Musikers Xavier Naidoo im Westfalenpark (5. September 2020) nicht vereinbar mit ihrem Charakter einer weltoffenen, vielfältigen und toleranten Stadt", schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Naidoo habe in der jüngeren Vergangenheit wiederholt öffentliche Äußerungen mit rassistischer und antidemokratischer Tendenz getätigt. "Er äußert Verschwörungstheorien mit teils antisemitischen Bezügen und pflegt in den sozialen Medien Kontakte zur Identitären-Bewegung", erklärte die Stadt.

Dortmunds Oberbürgermeister will "Xavier Naidoo nicht in der Stadt"

"Wir wollen Xavier Naidoo nicht in unserer Stadt und auch nicht jene Anhänger seiner Musik, die seine Positionen teilen", sagte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau. "Wir stehen für Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Xavier Naidoo und seine Äußerungen passen nicht hierher."

Die Stadt Dortmund prüft nun in Gesprächen gemeinsam mit dem externen Veranstalter, der die Fläche im Westfalenpark gemietet und die Künstler engagiert hat, wie sich eine Absage am besten regeln lässt. Die Stadt setzt darauf, dass der Vertragspartner ihre Auffassung teilt und eventuell einen Ersatz-Künstler für den Termin am 5. September anbietet – in der Corona-Situation immer vorbehaltlich des Gesundheitsschutzes und der dann gültigen Auflagen für derartige Veranstaltungen. (ck)

