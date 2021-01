Die Polizei muss immer wieder zu Einsätzen am Dortmunder Wall ausrücken. Grund: die Eskapaden der Tuning-Szene.

Tunerszene Raserszene: Polizei kontrolliert über 200 Autos in Dortmund

Dortmund. Erneut sind zahlreiche Anhänger der Raser- und Tunerszene am Wochenende durch die Dortmunder Innenstadt gefahren. Es gab viele Polizeikontrollen.

Bei Kontrollen gegen die illegale Raser- und Tunerszene hat die Dortmunder Polizei am Wochenende mehr als 200 Fahrzeuge in der Innenstadt kontrolliert. Laut Mitteilung vom Sonntag waren dazu in der Nacht auf Samstag auch Experten des Polizeipräsidiums Köln zur Unterstützung angereist.

In beiden Nächten nahmen die Beamten zusammen 263 Autos und 374 Personen unter die Lupe. Die Bilanz: 14 sichergestellte Autos und zwei Anzeigen nach einem illegalen Rennen, zwei eingezogene Führerscheine, 31 Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung, 14 Platzverweise sowie Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Dortmund gilt mit dem Wall um den Innenstadtkern als Hochburg der Raser- und Tunerszene in Westfalen. Zuletzt hatte die Stadt Dortmund zum Lärmschutz in der Nacht Tempo 30 auf dem Wall angeordnet. (dpa)