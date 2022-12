Parken, Bahn und Rabatt Rabatt auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt: So lief der Start

Dortmund. Seit dem Wochenende gilt auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt eine besondere Rabatt-Aktion – für bis zu acht Personen. Wie lief das an den Buden?

Wer an Wochenenden auf dem Parkplatz Remydamm an der Dortmunder Westfalenhalle parkt, bekommt für 7 Euro nicht nur das Parkticket – sondern auch ein Bahnticket und 10 Prozent Rabatt auf Speisen und Getränke auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt. Und zwar für alle, die mit im geparkten Wagen saßen (bis zu acht Personen). Patrick Arens, der Vorsitzende des Schaustellerverbands Westfalen, zieht zum Start der Aktion eine positive Bilanz.

Wie wurde die Aktion am ersten Wochenende angekommen?

An allen drei Tagen waren insgesamt 300 Autos auf dem Parkplatz Remydamm, weiß Arens. Er ist zufrieden: "Dafür, dass wir die Aktion auf dem Nichts gestartet haben, war das ganz ordentlich." Für die nächsten Wochenende hofft er auf noch mehr Pendel-Gäste.

Ärgern sich die "Fress-Buden" über zu viel Wechselgeld?

Negative Stimmen hat der Schausteller-Chef kaum gehört: "Wir hatten uns ja im Vorfeld alle darauf verständigt und wollten einen Anreiz bieten – da muss man auch mal leiden", sagt er augenzwinkernd. Kompliziertes Rabatt-Rechnen, krumme Beträge und viel Wechselgeld? Das sei alles erträglich, so Arens. Und selbst, wenn sich die Zahl der Rabatttickets am nächsten Wochenende verdoppele, verlaufe sich das in der Menge der Weihnachtsmarkt-Stände.

Wie kontrolliert man bis zu acht "rabatt-berechtigte" Mitfahrende?

Ganz ehrlich? Gar nicht. "Wenn man's unbürokratisch machen will, dann geht's nicht anders", sagt Arens. Aber in der Praxis komme es sicher eher selten vor, dass sich mehrere Personen zusammentun – obwohl sie nicht gemeinsam mit dem Auto gekommen seien.

Für die kommenden Advents-Wochenenden hofft Schausteller Arens darauf, dass noch mehr Gäste von auswärts das Angebot nutzen und nicht direkt in die Dortmunder Stadtmitte fahren. "Wir wollten eine Alternative schaffen – und das hat funktioniert."

