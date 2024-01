Dortmund. Nach Großdemos gegen rechte Hetze und die AfD in mehreren Städten kündigt sich auch für Dortmund eine Kundgebung an. Geplant ist sie für Samstag.

Anti-AfD-Demo in Dortmund geplant

Termin: Samstag, 20. Januar, 15-17 Uhr

Treffpunkt: Platz vor Steinwache/Cinestar, Hbf Nord

Nach mehreren Großdemos gegen die AfD in ganz Deutschland kündigt sich auch in Dortmund eine Kundgebung an: Unter dem Motto „Das neue Braun ist blau! Für unsere Demokratie und gegen Menschenverachtung in unserer Stadt“ ruft der Dortmunder Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus fürs Wochenende zu einer Demo auf (Samstag, 20. Januar 2024, 15-17 Uhr, Steinwache/Cinestar).

Der Dortmunder Polizei liegen bisher zwei Demo-Anmeldungen vor, bestätigt Polizeisprecherin Nina Kupferschmidt – vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und einer Privatperson. Erwartet werden Teilnehmende im "drei- bis vierstelligen Bereich". Alles Weitere sei noch in der Abstimmung, heißt es. Die Strecke des Demonstrationszuges ist daher ebenso noch unklar wie der genaue Ablauf. Eine Abschlusskundgebung sei in der in der Innenstadt geplant, heißt es beim DGB.

Auslöser der Proteste war ein Treffen der AfD mit Rechtsradikalen auf einer "Remigrations-Konferenz" gewesen. Inhalt des Geheimtreffen waren Pläne, Millionen von Ausländern aus Deutschland abzuschieben. "Wir schweigen nicht, wenn Populisten gemeinsam mit Rechtsradikalen gegen die Demokratie hetzen und Pläne in Hinterzimmern schmieden, die uns alle treffen die diese Demokratie leben uns gestalten", schreibt der Dortmunder Arbeitskreis deshalb in der Demo-Ankündigung.

Zuletzt hatte es am Montag in Essen eine große Demo gegen die rechte Hetze der AfD gegeben. Es war mit 500 Teilnehmenden gerechnet worden – am Ende kamen 7000. Auch in Duisburg und Düsseldorf war demonstriert worden.

