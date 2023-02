Post-Streik in NRW: Großkundgebung von Verdi am Dienstag auf dem Dortmunder Friedensplatz

Streik Post-Streik in NRW: 3500 bei Großkundgebung in Dortmund

Dortmund. Zentrale Poststreik-Kundgebung in Dortmund: Auf dem Friedensplatz demonstrieren am Dienstag Tausende Beschäftigte aus Verteilzentren in ganz NRW.

Rund 3500 Post-Beschäftigte aus Brief- und Paketzentren in ganz NRW demonstrieren am Dienstag auf dem Dortmunder Friedensplatz. Los ging es gegen 11 Uhr. Auf der Kundgebung rund um die Friedenssäule spricht unter anderem Verdi-Vizechefin Andrea Kocsis.

Bei besten Wintersonnen-Wetter tummeln sich die Streikenden mit gelben Westen und rotweißen Verdi-Flaggen vor der Bühne am Dortmunder Rathaus. Bei der Anreise (viele kamen in Reisebussen nach Dortmund) wurde es voll auf dem Wall.

Am Dienstag sind die Beschäftigten in ausgewählten Bereichen der Brief- und Paketzustellung in NRW zum Streik aufgerufen, so Verdi. Daher werden viele Briefe und Päckchen wohl liegenbleiben und ein paar Tage länger brauchen als sonst.

Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn für Post-Beschäftigte

Die Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi fordert für die 160.000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Post AG 15 Prozent mehr Geld. Auch die Ausbildungsvergütung soll nach Forderungen der Gewerkschaft stark angehoben werden – für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat. Die Tarifverhandlungen werden am 8. Februar in Düsseldorf fortgesetzt.

Schon am Montag hatte es Post-Streiks in ganz Deutschland gegeben. Am Dienstag werden die Arbeitsniederlegungen laut Verdi von zentralen Kundgebungen in Dortmund, Hamburg, Saarbrücken, Koblenz, Nürnberg, Frankfurt und Stuttgart begleitet.

