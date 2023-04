Popsängerin Leony tritt beim großen Dortmunder Stadtfest auf

Dortmund. Live-Musik, Comedy, Filmhunde-Show: Das Dortmunder Stadtfest „Dortbund" lädt am 6. und 7. Mai mit einem umfangreichen Programm in die Innenstadt.

Innerhalb des Dortmunder Wallrings wird am Wochenende, 6. und 7. Mai, einiges geboten: Das Stadtfest „Dortbund" steht an - unter dem Motto „Eine Stadt. Viele Gesichter.“ Zusätzlich starten bereits am Freitag, 5. Mai, viele „Dortbund"-Nachbarschaftsfeste.

Eines der bekanntesten Gesichter beim Stadtfest ist gewiss die Popsängerin Leony, die mit ihrem Song „Remedy" einen Hit landete. Sie tritt am Samstag ab 20.30 Uhr auf der Bühne auf dem Friedensplatz auf.

Wenn das Wetter mitspielt, kann das richtig schön werden: Das Dortmunder Stadtfest steht am ersten Maiwochenende an (Archivfoto 2017). Foto: Stephan Schütze

Das Musik-Programm auf neun Bühnen reicht von Klassik und Chorgesang über Jazz, Rock & Pop bis zu Indie und Hip-Hop. Eine Auswahl: Musikschule „Dortmund Musik", Big-Band „Hava nice day“, Chor „Vocal Crew“, Herwarth Böhmer und Band, Westermann, die Coldplay-Tribute-Band Goldplay.live, Finn & Jonas, NiMa Lindner & Band, Iuma, Jaimi Faulkner, DJ Rich Boggie, Max Gyver - und einige mehr.

Zudem gibt es ausgefallene Attraktionen wie Silent-Disco, Pflanzaktion, Europa-Quiz, DJ- und Graffiti-Workshop, Pilger-Rundgang, Filmhunde-Show und Fahrrad-Waschstraße. Erlebnisführungen bietet das Dortmunder U am Familiensonntag an.

„Dortbund.nebenan" bündelt zahlreiche Nachbarschaftsfeste, von denen manche schon am 3. und 4. Mai, stattfinden. Als zwei von vielen Beispielen seien die Ausstellung „I vernetzt – kreativ im Prozess" im Kreuzviertel, Produzentengalerie 42, genannt (Freitag, 5. März, ab 15 Uhr) sowie „Urban Gardening am Burgring" für Kinder vom Wohnungsunternehmen Dogewo21 und der Nachbarschaftsagentur Mengede (5. Mai, 15 Uhr).

Weitere Informationen zum Stadtfest und eine Übersicht über die Nachbarschaftsfeste gibt es unter www.dortbunt.de.

