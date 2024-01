Mutmaßlicher Betrüger gefasst Polizisten in Zivil stellen Betrüger in Dortmund-Brackel

Dortmund Polizisten in Zivil haben einen mutmaßlichen jugendlichen Betrüger festgenommen. Wegen eines gefälschten Föhns erwartet ihn ein Strafverfahren.

Polizeibeamte in Zivil haben am Mittwochabend, dem 3. Januar, gegen 20.30 Uhr einen Verdächtigen in einem Betrugsfall im Hofgerichtsweg in Dortmund-Brackel gefasst. Bei der Durchsuchung seines Zimmers beschlagnahmten sie mutmaßlich gefälschte Waren, wie die Polizei Dortmund am Donnerstag mitteilte.

Am 25. Dezember 2023 hatte ein 36-jähriger Mann aus Herten online über eine Handelsplattform einen vermeintlich hochwertigen Haartrockner gekauft. Einige Tage später bemerkte er jedoch, dass es sich bei dem Gerät um eine Fälschung handelt. Daraufhin wandte er sich an die Polizei.

Der verdächtige Dortmunder ist noch minderjährig: Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren

Nachdem die Polizisten zivil Kontakt aufgenommen hatten, kam es am Mittwochabend zur Festnahme des Verkäufers. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 17-Jährigen aus Dortmund.

Mit einem Beschluss des Amtsgerichts Dortmund durchsuchten die Polizisten das Zimmer des Jugendlichen. Dabei beschlagnahmten sie mehrere vermutlich gefälschte und noch verpackte kabellose Kopfhörer, einen Föhn und sein Mobiltelefon. Nach der Aufnahme seiner Personalien entließen die Beamten den Dortmunder. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betrugs. (red)

Weitere Themen aus NRW finden Sie hier:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund