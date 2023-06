Polizeihund macht jugendliche Einbrecher aus Dortmund nervös

Dortmund. Die Meldungen über jugendliche Einbrecher häufen sich. Jetzt sind drei junge Dortmunder sogar in Soest eingebrochen – darunter ein Kind.

Die Polizeimeldungen über jugendliche Einbrecher in Dortmund häufen sich in letzter Zeit. Jetzt kommt eine Meldung der Polizei in Soest dazu: Ein minderjähriges Trio sei Dientagnacht in ein Firmengebäude eingebrochen, schreibt die Behörde. Die Täter: ein Kind (12) und zwei Teenager (14/15) aus Dortmund.

Gegen 0.25 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, weil er auf dem Gelände einer Elektrofirma am Windmühlenweg den Schein mehrerer Taschenlampen gesehen hatte. Als die Polizei kam, versteckten sich die Einbrecher im Gebäude – sie hatten eine Scheibe eingeworfen, um hereinzukommen.

Teenager aus Dortmund verstecken sich in Soester Firma

Die Beamten umstellten das Gebäude, aber das diebische Trio kam nicht heraus, schreibt die Polizei weiter. Erst als ein Polizist damit drohte, seinen Diensthund ins Gebäude zu schicken, wurden die drei Jugendlichen nervös: Sie machten sich bemerkbar und ließen sich von der Polizei aus dem Gebäude führen.

Die drei Minderjährigen (Wohnsitz in Dortmund) wurden zur Soester Wache gebracht und dem Jugendamt übergeben. Die Kripo ermitelt.

