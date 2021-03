Polizei untersagt Kundgebung von Impfgegnern in Dortmund

Bei Veranstaltungen dieser Art werde regelmäßig und mit Vorsatz gegen die Maßnahmen der Corona-Schutzverordnung verstoßen, so die Begründung.

Die Polizei hat eine für Sonntag angemeldete Demonstration sogenannter Impfgegner verboten. Die Versammlung sollte demnach in Form einer Kundgebung im Hoesch Park stattfinden. "Die Ereignisse der letzten Tage haben jedoch Unzuverlässigkeiten des Anmelders offengelegt. Die Unzuverlässigkeit wird unter anderem mit dem gewaltsamen Vorgehen gegen Gegendemonstranten und Polizeibeamte begründet", heißt es in der Stellungnahme der Polizei.

Die aktuellen Ereignisse in Kassel auch in Verbindung mit vorherigen Querdenken-Demos in Dresden und Berlin ließen darauf schließen, dass eine friedliche Meinungsäußerung nicht das Ziel der Bewegung ist. In Zeiten stark ansteigender Infektionszahlen würden bei derartigen Versammlungen die Coronaschutz-Verordnung vorsätzlich nicht eingehalten. Das sei nicht akzeptabel.

"Es ist die Stärke unserer Verfassung, dass kritische Meinungen öffentlich auf Versammlungen friedlich und ohne Waffen geäußert werden können. Es ist unsere Aufgabe als Polizei dieses hohe Gut der Versammlungsfreiheit zu schützen. Wenn dabei jedoch durch die Versammlung gegen Recht und Ordnung verstoßen wird und eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit vorliegt, ist es unserer Aufgabe, solche Versammlungen zu verbieten", bekräftigt Polizeipräsident Gregor Lange das Verbot der heutigen Versammlung.