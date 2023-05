Polizei tasert Hund auf Spielplatz: Ordnungsdienst verletzt

Dortmund. Die Dortmunder Polizei hat einen Hund einem Spielplatz getasert. Ein 23-Jähriger hatte das Tier zuvor bewusst auf den Ordnungsdienst gehetzt.

Polizisten haben gegen einen Hund auf einem Spielplatz einen Taser eingesetzt. Ein 23-Jähriger wollte sich einer Kontrolle durch das Ordnungsamt entziehen und flüchtete - zuvor ließ er den Hund von der Leine. Bei seiner späteren Festnahme leistete er massiv Widerstand. Lesen Sie hier: Autorennen? Zwei Unfälle in Dortmund mit sechs Verletzten

Polizei tasert Hund auf Spielplatz: 23-Jähriger reagiert aggressiv auf die Kontrolle

Am Freitag verständigten Mitarbeiter des Dortmunder Ordnungsamtes die Polizei: Der 23-jährige und eine Frau reagierten auf dem Spielplatz Zimmerstraße/Priorstraße aggressiv auf eine Kontrolle, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Hintergrund: Messerangriff: Streit in der Dortmunder Nordstadt eskaliert

Schließlich habe der 23-Jährige einen der zwei Hunde der Rasse Carne Corso auf die Mitarbeiter des Ordnungsamtes gehetzt. Dabei wurde ein Mitarbeiter der Stadt gebissen. Lesen Sie hier: Busfahrer verliert Kontrolle und prallt gegen parkende Autos

Polizei tasert Hund: Mann flüchtet bis zur Münsterstraße

Der 23-Jährige flüchtete bis zur Münsterstraße und versteckte sich dort in einem Hauseingang. „Dort leistete er gegen seine Festnahme massiv Widerstand“, schreibt die Dortmunder Polizei. Ein weiterer Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurde dabei verletzt. Der 23-Jährige wurde in den Polizeigewahrsam eingeliefert. „Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen den 23-Jährigen“, schreibt die Polizei. (ck)

