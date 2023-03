Drogenrazzien in NRW: Vor allem Dortmund wurde die Polizei fündig. (Symbolbild)

Vier Festnahmen Polizei sprengt Drogenbande in Dortmund und anderen Städten

Dortmund. Razzia bei verzweigter Drogenbande: In Dortmund, Witten, Düsseldorf und anderen Städten hat die Polizei am Dienstag mehrere Männer verhaftet.

Bei einer Drogenrazzia in mehreren NRW-Städten sind am Dienstagmorgen vier Personen festgenommen worden. Schwerpunkt der konzertierten Polizei-Aktion sei Dortmund gewesen, erklärt Dortmunds Staatsanwalt Henner Kruse. Aber auch in Witten, Herten, Münster, Düsseldorf und Bonn habe es Durchsuchungen gegeben.

Damit gelang der Polizei ein Schlag gegen eine Drogenbande, gegen die schon länger ermittelt worden war. Insgesamt seien 20 Objekte durchsucht worden, so Kruse – 17 Wohnungen/Häuser und 3 Gewerbeimmobilien, darunter ein Imbiss in Dortmund und eine Shishabar in Düsseldorf.

Drei Festnahmen in Dortmund, eine in Münster

Dank ihrer Ermittlungen hatte die Polizei zuvor mehrere Haftbefehle erwirkt. Drei Gesuchte wurden bei der Razzia festgenommen, zwei Dortmunder (25 und 31 Jahre) und ein Mann aus Münster (25). Zusätzlich zu den Haftbefehlen wurde in Dortmund auch ein weiterer Mann (51) festgenommen. Seine Beteiligung an den Drogengeschäften wird noch geprüft.

Bei den 20 Durchsuchungen zumeist in Dortmund stellte die Polizei eine größere Menge Kokain, einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag, Falschgeld, Handys und unverzollten Tabak sicher. Ein Bezug zum Rockermilieu liege nicht vor, heißt es.

